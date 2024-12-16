嬰幼兒撞到頭需立即就醫？醫生教觀察黃金期 附4招預防方法

嬰幼兒撞到頭怎麼辦？小朋友在床上翻來滾去時，也許會不小心滾到地上，嚎啕大哭，相信不少爸媽也有類似經驗，尤其寶寶因為成長發育的關係，頭部比例相對於身體較大，所以跌倒、摔倒、翻滾時，頭部更容易先著落地面。許多爸媽也很關心，當孩子頭部撞傷時該怎麼做？以下就來說明。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



嬰幼兒撞到頭的處理步驟

撞傷傷害程度高低取決於事故當下的受力狀況，以下寶寶頭部撞傷的SOP：

1. 將孩子移動到安全地面

2. 72小時內密切觀察孩子的意識

3. 發生5狀況應即刻就醫

4. 按照醫囑回診檢查

所幸因為寶寶的頭骨尚未完全密合，加上有腦脊髓液保護，所以在一公尺高度內不慎墜落，不太會造成太嚴重的傷害。

（圖片來源：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 ）

出現5種狀況需送醫

1. 意識不清：

孩子當下沒有嚎啕大哭，反而越來越昏迷或叫不醒。

2. 劇烈頭痛：

孩子反應頭非常疼痛、安撫後仍不停哭鬧

3. 前囟門鼓起：

前囟門在寶包的頭頂處和額骨之間，形狀呈現菱形，大約２指寬，若1歲內嬰兒前囟門鼓起應立刻送醫。

4. 四肢軟弱：

孩子無法正常爬行或站立。

5.持續嘔吐：

頭部撞到的6小時內應先禁食，若禁食仍嘔吐應送醫。

預防寶寶撞到頭方法

頭部撞傷時建議多休息、避免劇烈活動，可以在傷處冰敷，家中也可預先裝設以下配備避免撞傷：

1. 家中鋪安全地墊、浴室鋪防滑墊

2. 樓梯口加裝圍欄

3. 寶寶活動時使用防撞背包

4. 家具尖銳突出處貼防撞條

《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 及 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 授權轉載》