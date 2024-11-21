發育身高｜長高關鍵在「脾腎」健康！中醫推「3穴位」助吸收成長

市面上有非常多標榜「長高」、「轉骨」的產品，可見家長對孩子身高的重視，總希望自己的孩子能夠高人一等。在醫院診間也常會遇到許多家長焦急的詢問孩子身高問題，其實身材發育受到遺傳、營養、運動、作息及壓力等因素影響，每個孩子也都有不同的生長曲線，當生長曲線有逐步上升其實就無須太過擔心。



孩子生長發育的階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關。（Canva）

把握轉骨黃金期 中醫補腎健脾助發育

台灣衛生福利部南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，通常進入青春期後，會逐漸出現第二性徵，當第二性徵出現後便是轉骨的黃金期。

在孩子生長發育的階段與脾胃機能及腎氣充足與否息息相關，若是先天稟賦不足，加上脾胃虛弱導致攝取的營養無法充分利用吸收，就可能導致生長幅度不夠理想。所以中醫在調理兒童生長發育，會補腎健脾為主，加上補益氣血的藥材作為「轉骨方」，幫助孩童轉骨期生長發育。

市面上有許多種轉骨方，應該如何挑選？

賴卉蓮醫師說明，其實轉骨方不單單只是幫助孩子長高，在進入青春期後因為賀爾蒙的改變會也造成身心容易失調、長青春痘或堆積脂肪等，加上中學課業壓力、女性經期不適等，都是可以一起調理的，建議父母帶孩子找合格中醫師諮詢調理，為孩子制定「專屬轉骨方」。

此外，賴卉蓮醫師補充，除了服用中藥之外，營養攝取、適度運動及作息調理也是很重要的。

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按3穴位 調理脾胃有助生長

賴卉蓮醫師分享，可按摩「足三里」、「內關」及「湧泉」等穴位，能夠調理脾胃，對生長有幫助。

1. 足三里

足三里位於小腿外側、膝下四橫指，脛骨外緣處，為胃經合穴，多按壓可以調整腸胃功能，幫助腸胃吸收成長所需的養分。

2. 內關

內關位於手臂內側，腕橫紋上三吋，兩筋之間，屬心包經。具有寧心安神、和胃寬胸的功效，可舒緩情緒、調理腸胃機能。

調理腎氣：

3. 湧泉

湧泉為腎經要穴，位於足底中心，平時可用高爾夫球，坐姿的時候置於腳下滾動，刺激穴位及腳的神經，幫助生長。

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