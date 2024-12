兒童健康｜吃太多糖致注意力不足？醫生解答真正元兇是「它」！

為什麼不主動讓小朋友吃餅乾糖果呢?原因就是會造成注意力不足、過動等問題,但這邊要釐清,雖然吃糖果會引起注意力不足和過動,但原因未必是糖,而是裡面的「人工添加物」!

本文作者:阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



多吃原型食物

相信不論是醫生、老師又或是各類營養書籍,都會告訴爸媽應以原型食物為主,原型食物指的是看得到食材本身的形體,它可以提供豐富營養素,加上好吸收利用,可有效維持身體機能,不會給身體太多負擔。

加工食物的缺點

相對的,加工食物可就惡名昭彰,舉凡零食、飲料、微波食品、醃漬物等,這類食物已變得過於精緻,通常有高熱量、高糖、高鈉等特性,要命的是裡面有過多的化學添加劑,吃下過多添加物會影響身體機能、認知發展。

Sugar High的真相

至於為什麼我們常聽到吃糖就會引起注意力不足和過動呢?原因可以追溯到1980年美國心理學會的一項研究,當時這份研究針對4~7歲的兒童做一項飲食和活動力研究,發現孩子的糖分攝取量和過動程度呈現正相關,因此被解讀成吃糖就會引起過動流傳至今(註1)。

但這項說法後來在1994年被推翻,根據美國國家醫學圖書館於1994年發表的一項報告中,當中以兩組兒童做實驗,分別是3~5歲的正常兒童及6~10歲的嗜甜兒童,並在連續三星期中分別給予蔗糖、阿斯巴甜、糖精,結果發現孩子們的行為和認知都沒有顯著差異,也因此前面的Sugar High說法被推翻(註2)。

那麼到底是什麼引起過動呢?2012年,奧勒崗健康與科學大學學者做了一項整理,統計多年來食品添加物和過動症的關聯性研究,結果指出,有過動症狀的兒童,減少含過多食品添加物的食物後,大約33%的兒童會能改善過動的症狀。(註3)

食品添加物的問題

由此可知「糖」本身不會造成注意力不足與過動問題,但添加物會,雖然注意力不足過動症與先天腦部異常和後天環境暴露、教育方式有關,但不得不承認若食用過多添加物,甚至再搭配攝取過多咖啡因食物,如巧克力、咖啡、茶、可樂,也可能引起注意力不足、過動和學習認知障礙,因此給予孩童食物時仍應以原型食物為主喔!

