兒童健康｜吃太多糖致注意力不足？醫生解答真正元兇是「它」！

為什麼不主動讓小朋友吃餅乾糖果呢？原因就是會造成注意力不足、過動等問題，但這邊要釐清，雖然吃糖果會引起注意力不足和過動，但原因未必是糖，而是裡面的「人工添加物」！

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



多吃原型食物

相信不論是醫生、老師又或是各類營養書籍，都會告訴爸媽應以原型食物為主，原型食物指的是看得到食材本身的形體，它可以提供豐富營養素，加上好吸收利用，可有效維持身體機能，不會給身體太多負擔。

加工食物的缺點

相對的，加工食物可就惡名昭彰，舉凡零食、飲料、微波食品、醃漬物等，這類食物已變得過於精緻，通常有高熱量、高糖、高鈉等特性，要命的是裡面有過多的化學添加劑，吃下過多添加物會影響身體機能、認知發展。

Sugar High的真相

至於為什麼我們常聽到吃糖就會引起注意力不足和過動呢？原因可以追溯到1980年美國心理學會的一項研究，當時這份研究針對4～7歲的兒童做一項飲食和活動力研究，發現孩子的糖分攝取量和過動程度呈現正相關，因此被解讀成吃糖就會引起過動流傳至今（註1）。

但這項說法後來在1994年被推翻，根據美國國家醫學圖書館於1994年發表的一項報告中，當中以兩組兒童做實驗，分別是3～5歲的正常兒童及6～10歲的嗜甜兒童，並在連續三星期中分別給予蔗糖、阿斯巴甜、糖精，結果發現孩子們的行為和認知都沒有顯著差異，也因此前面的Sugar High說法被推翻（註2）。

那麼到底是什麼引起過動呢？2012年，奧勒崗健康與科學大學學者做了一項整理，統計多年來食品添加物和過動症的關聯性研究，結果指出，有過動症狀的兒童，減少含過多食品添加物的食物後，大約33％的兒童會能改善過動的症狀。（註3）

食品添加物的問題

由此可知「糖」本身不會造成注意力不足與過動問題，但添加物會，雖然注意力不足過動症與先天腦部異常和後天環境暴露、教育方式有關，但不得不承認若食用過多添加物，甚至再搭配攝取過多咖啡因食物，如巧克力、咖啡、茶、可樂，也可能引起注意力不足、過動和學習認知障礙，因此給予孩童食物時仍應以原型食物為主喔！

《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 及 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 授權轉載》

阿包醫生

註1. Dietary correlates of hyperactive behavior in children.(1980)／APA PsycNet

註2. Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behavior and cognitive performance of children(1994)／National Library of Medicine

註3.市售零食調查檢測報告 1件人工甜味劑添加不符規定(2018)／消費者文教基金會