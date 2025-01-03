牙齒健康｜飯後30分鐘別刷牙？流言別亂信 牙醫分享最佳潔齒時機
撰文：聯合新聞網
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飯後到底多久之內應該刷牙，各方論調不一。有網絡文章指出，飯後千萬別馬上刷牙，至少要等半小時以上，讓口腔內產生細菌，並自然生成免疫反應後，再清除較能把細菌清乾淨。台灣牙醫師公會全聯會理事長江錫仁表示，飯後超過30分鐘，食物在牙齒產生的酸性物質已經生成，拖得越久越傷琺瑯質，飯後應立即刷牙是最建議的方式。
江錫仁表示，牙菌斑生成的速度非常快，只要進食之後，牙菌斑會快速在牙齒表面形成，而且每一個人形成的速度不一，會依照每一個人的吃的食物、唾液分泌量等有所差異，如果是吃含糖量高的食物，牙菌斑生成的速度就會非常快，且食物產生的酸，如果待在琺瑯質上越久，反而更傷琺瑯質。
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網絡文章指出，進食後太快刷牙，可能會刷不乾淨。江錫仁說，曾有個說法是，進食後口腔會自行產生免疫反應，可以透過免疫反應殺掉口中細菌，但實際上根本緩不濟急，因為造成牙周病等疾病的牙菌斑，生成速度與免疫反應殺死細菌的速度相比，生成速度遠勝於殺菌速度。
江錫仁表示，依照建議仍是在飯後30分鐘內刷牙，且每次刷牙都應該刷3分鐘，但刷牙千萬不要過度用力，過度用力反而會傷害牙齦，以適度的力道清除琺瑯質上的牙菌斑，達到清潔效果，避免牙周病、蛀牙等牙齒疾病發生。
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