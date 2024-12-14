潤唇膏不是「嘴乾」就搽！中醫師教授正確方法「左右擦」原來是錯

撰文：風傳媒
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唇膏是容易嘴唇乾裂的人的必備品，不過你知道潤唇膏的正確使用方式嗎？近日，曾當過中醫師的台灣YouTuber「77老大」拍片分享潤唇膏使用方式，直言做錯的話反而會「更乾裂、加重受傷」，此外，他還分享加倍保濕的小秘技，趕快學起來！

即學正確搽潤唇膏的方法：（按圖了解）

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嘴唇乾別直接擦潤唇膏

「77老大」近日於YouTube頻道發布一則短影音，他指出，有90％的人使用潤唇膏都用錯方法：

嘴唇乾千萬不要直接塗潤唇膏，就已經乾燥缺水了，你還用油，是要鎖住甚麼？

正確方法是「塗潤唇膏前先喝水」，他解釋，此舉能夠讓嘴唇及身體內外都保持水分，這樣塗潤唇膏才能達到保濕鎖水。

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潤唇膏別左右擦

此外，77老大表示，「千萬不要左右橫向擦潤唇膏」，必須「順着唇紋上下縱向擦」，才能減少嘴唇拉扯，以免乾燥死皮的地方加重受傷，並可能產生細紋。

他最後還分享加倍保濕的小秘技，將「玉竹」、「麥冬」、「枸杞」各取5克泡水，替代白開水喝，可以加倍保濕！

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影片曝光後，網友們紛紛留言表示：

．「真的要照老大的方式去做，要不然就直接變成了陽婆婆」
．「原來如此，超級受用」
．「原來潤唇膏要這樣塗！」
．「原來一直以來都擦錯了...」
．「原來如此！！！難怪都覺得沒什麼用然後就都不喜歡塗了」
．「我就是那90％」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：嘴唇乾直接擦潤唇膏錯了！醫師分享潤唇膏正確擦法，90%的人的用錯了

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