父母天生矮　小四兒子預計身高僅得160！醫生「一招」助他長到175

家長的遺傳基因是決定孩子身高的關鍵之一，居於台灣的小學四年級生小明從小個子就比同學矮小，喜愛運動的他即使每天早睡早起、注重飲食均衡，身高也永遠是班上最矮的，父母因此帶他前往小兒門診就醫。



家長的遺傳基因是決定孩子身高的關鍵之一，假如生長激素因先天或後天因素分泌不足，就會導致長不高或生長的速度落後同齡人。（Canva）

經醫生評估，雖然小明每年都以4厘米的速度穩定長高，但在爸爸160厘米、媽媽150厘米的前提下，小明預測的成人身高僅有160厘米左右，讓喜愛打籃球的他灰心不已，所幸後來經過生長激素治療四年後，成功長到175厘米，順利擺脫矮人一等的宿命。

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生長激素影響身高 骨齡密合前有機會再衝刺

負責收治該名患者的台灣小兒科診所陳信宏醫生表示，生長激素是一種影響生長發育的賀爾蒙，由腦下垂體分泌，顧名思義其主要作用是刺激骨頭細胞生長，對於生長板尚未癒合的兒童與青少年，生長激素可促進骨頭拉長，進而長高。一般來說，男性生長板閉合時間約在骨齡16歲時，女性則在骨齡14歲左右。假如在此之前，生長激素因先天或後天因素分泌不足，就會導致長不高或生長的速度落後同齡人，必須透過額外施打來促進骨頭生長。

生長激素缺乏者 把握黃金治療期助力長高！

想要藉由生長激素（Growth hormone; GH）來長高，時機很重要！陳信宏醫生說明，治療之前，必須先抽血檢測生長激素是否缺乏，再照Ｘ光確認骨齡，只有在生長板還未癒合之前施打才有效。值得一提的是，由於生長激素在晚上九點到半夜一點睡覺時分泌最旺盛，建議每天晚上睡前注射效果較顯着，可施打在大腿、腹部等神經較不敏感的部位。雖然需要每天皮下注射來補充，但不少病人主述，因注射針頭很細，施打時幾乎沒有疼痛感，許多本來害怕打針的孩子甚至可以自己注射。

從事生長激素治療超過十年，陳信宏醫生服務的個案不在少數，他提到，從過往的臨床經驗觀察，病人施打生長激素後，一年約可長高8～10厘米，甚至還有不少一年長高12厘米的案例，他的患者平均每人使用生長激素治療時間約2~3年，長到理想身高後即可結束療程。

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每年長高不到4厘米、體重過重，建議立即就醫評估！

身高成長一輩子只有一次，錯過黃金期想要再長高幾乎不可能，等到青春期才介入治療，可以增長的幅度有限。陳信宏醫生提醒，6～12歲是兒童身高發育的關鍵期，家長應留意孩子在這個階段的生長狀況，若每年長高不到4厘米，或體型總是比同齡矮小，就應提高警覺。此外，體重過重、發育早熟也會影響身高發展，建議不妨參考政府公告的兒童生長曲線，養成每三個月到半年替孩子量一次身高的習慣，不論長得太快或太慢，都應保持警覺心，立即前往兒童門診進行專業評估。

睡錯時間沒用！晚上11點前就寢才能長高

飲食方面，陳信宏醫生強調，甜食會抑制生長激素的分泌，應減少攝取，同時補充足量的鈣質、蛋白質、維他命Ｄ與鋅等營養素。多做含跳躍動作或好氧量較高的運動，像是打籃球、羽球、跳繩、跳舞等都可以刺激生長加速。「最重要的是一定要早睡！」建議每日就寢時間應在晚上10點前或更早，並確保每天睡足8小時，才能讓孩子一瞑大一寸。

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