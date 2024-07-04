兒童飲食｜5歲前別喝果汁！推介3款飲料　清水、牛奶外還有「它」

5歲以下的幼童日常生活中，除了水之外究竟有甚麼飲料能喝？相信是不少父母心中的疑問。台灣兒科醫生傑登表示，孩子在幼兒階段接觸到的食物，會影響他一生的口味偏好，他有推薦3款最適合5歲以下兒童喝的飲品，同時示警果汁還是盡量別碰。



別為討孩子歡心而讓他們喝甜飲啊！（按圖了解）

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傑登醫師表示，市面上有各種調味奶、果汁、碳酸飲料等，讓家長在選擇時眼花撩亂。不過其實最適合5歲以下兒童喝的就是水和純牛奶，白開水提供所有人生活所需的水分，而牛奶則提供鈣、維他命D、蛋白質、維他命 A 和鋅，這些都是健康生長和發育所必需，以下為幼童飲用每日建議攝取量：

​​6-12個月

水：100-200 c.c.／天，以練習為目的。

牛奶：不需要，以配方奶為主。

​1-5歲 ​

水：500-1200 c.c.（依體重差異較大）。

牛奶：400-500 c.c.。

傑登醫師建議12至24 個月的兒童飲用「全脂牛奶」，而2歲及以上的兒童可選擇低脂牛奶，尤其是有肥胖傾向的孩子。此外，他也提到「豆奶」其實也是不錯的飲料，但建議選用無糖的，減少不必要的糖分攝取，而且豆奶的鈣質含量較低，若是只喝豆奶不喝牛奶的孩子，日常生活需多從其他食物攝取鈣質。

​至於哪些飲料兒童應該避免？分述如下：

果汁

​太甜，即使是100%果汁味道也非常甜，且缺乏水果中最重要的纖維素。一旦孩子接觸果汁，可能很難限制份量或不願接受白開水。然而在某些無法提供完整水果的情況下，可以給孩子少量的100%果汁，2-3歲的孩子每天不超過 120 c.c.，4-5 歲的孩子每天不超過 120-180 c.c.，但1歲以下的嬰兒不宜喝果汁，直接吃水果或果蓉是更好的選擇。

​​調味牛奶

朱古力、草莓和其他調味奶都有添加糖。5歲以下的兒童應避免食用調味牛奶，並避免養成對甜味的偏好，且有可能因此會讓他們更難接受普通牛奶。

​​成長奶粉

​通常被宣傳為「下一階段」或「過渡」母乳或配方奶，但傑登醫師指出這其實對有均衡飲食和飲用純牛奶的兒童來說是不必要的，通常也更昂貴且含有添加糖，可能會讓兒童對更健康的食物失去興趣。​

​各種含糖飲料

​如汽水、運動飲料等，對兒童的健康有害，會增加體重過度、蛀牙、心臟病、糖尿病和脂肪肝的風險。

​​含咖啡因的飲料

​如茶、咖啡，幼兒攝取咖啡因會增加睡眠不佳、煩躁、緊張、頭痛和注意力不集中的風險。

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