後悔當媽媽生了孩子出來？別搞錯重點　真正「有毒」的從不是子女

妳曾經萌生「後悔當媽媽」的念頭嗎？相信很多人都有過，而且不只一次。



真正『有毒』的，或是妳的丈夫、妳的老爺奶奶跟家人們！（Canva）

媽媽是全天下最辛苦的職業，365天全年無休，同時是一輩子的不放心與責任。

變成這樣不是孩子的錯

但對孩子的付出，媽媽們卻是甘之如飴。如果妳沒有同感，反而覺得挫敗、灰心喪氣，甚至討厭自己的孩子，那麼真的應該好好思考......

走過憂鬱症與離婚，台灣藝人兼單親媽媽歐陽靖點滴在心頭。有些人覺得婚姻不幸福、失敗是因為孩子，但歐陽靖於Facebook專頁談到關於生活中「有毒」的事物，值得深思。

她表示自己：

並非在提倡離婚，而是鼓勵遇到育兒困境的媽媽們，去面對家庭中真正『有毒』的東西，然後處理它；如果無法處理，就快逃！

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原來前段時間，她在Threads上看到不少令人覺得有點緊張的媽媽發言，都是用比較強烈的字眼強調自己「後悔當媽媽」，表示生了孩子之後人生的一切都變糟、一切都毀了，從文中甚至能明顯透露出精神狀態不太穩定。

當然這可能是產後憂鬱的癥狀？但也有些媽媽的小孩已經好幾歲了，還是寫着如果生命從頭來過絕對不會生小孩、想要把小孩丟掉......等等。

歐陽靖認為，這些發言傳達出的不只是宣洩、甚至是一個「求救」的警訊，所以她都會仔細看對方的前後文、家庭狀況。

最後得出一個結論：「醒醒啊！會讓妳變成這樣的根本不是你的孩子啊！！」

「雖然隔着螢幕，但我好想雙手扶着對方狂搖、甚至是往對方頭上澆冰水......因為很明顯的，真正『有毒』的是妳的丈夫、妳的老爺奶奶跟家人們！」

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小孩是一面照妖鏡

當妳在抱怨：自從生孩子之後忙到變黃臉婆又精神不穩，結果被另一半嫌棄，早知道不要生小孩。

事實是：妳的丈夫根本是個不體貼的人，問題不在小孩。



當妳在抱怨：生到超難帶的小孩累到想S，好想把小孩丟掉。

事實是：先生、家人都不幫忙，奶奶還不讓妳找托育。



當妳在抱怨：生了小孩之後工作事業全毀，在社會上失去一切，小孩還不貼心，後悔當媽媽。

事實是：先生、家人都不幫忙，婆婆還不讓妳找托育......如果產後要繼續工作，不是事前就協調好了嗎？出爾反爾的是家人不是孩子啊！



怎麼想，問題的癥結都不是在「小孩的存在與否」上啊！？小孩是一面照妖鏡，沒有小孩，根本不會發覺另一半或家人有多渣。

歐陽靖表示，小孩都是天使，他是自願選擇來到這個世界拯救媽媽的。（關於小孩是自己選擇父母的這點，推薦大家閱讀日本池川明教授的《媽媽，我記得你》這本書，會對胎內記憶有些了解。）

即使有些孩子天生為特殊兒，這一輩子都將活得很辛苦......他還是天真地想用殘缺的身體對媽媽説：「請為了愛我而提起勇氣吧！」可惜媽媽們不一定看得懂孩子所想表達的。

能看到因為丈夫外遇，妻子對親生小孩下毒手的社會新聞事件......那位媽媽心想：「如果沒有小孩，我就不會變成黃臉婆，丈夫就不會外遇了！」

還有狠心拋下小孩遠走高飛的媽媽：「如果沒有小孩，我就不用嫁進這個家被人羞辱了，我通通不要了！」

有沒有發現，真正的問題其實都不在小孩？

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自己在掙扎中驚醒

「我剛生完新醬，前夫就吵着要離婚。」歐陽靖以自己的例子說明。

於是她開始着手國際離婚官司。因為疫情國境封鎖，前夫無法來台灣簽字，所以只好走訴訟程序，而離婚民事訴訟非常費時，遲遲等不到法院通知開庭。

出月中後，祖母在台北，她在南部過着完全一打一的生活，當時新醬每四個小時要喝一次奶、剖腹產的傷口依然疼痛，每天光顧小孩都身心俱疲，半夜卻會接到奪命追魂call的電話。

如果不接，就會看到100則一模一樣的LINE訊息：

「妳是豬嗎？垃圾女人！搞那麼久到底有沒有要辦啊？」

「妳是豬嗎？垃圾女人！搞那麼久到底有沒有要辦啊？」

「妳是豬嗎？垃圾女人！搞那麼久到底有沒有要辦啊？」

她表示自己快瘋了，嚴重睡眠不足、拖着臃腫身軀，凝視着那個莫名哭鬧的孩子......心中想着：「如果沒有這個小孩，一切是不是不會變成這樣？」

但她突然驚醒：「不對！小孩其實是來救我、讓我看清現實的！」

之後國境開放，對方來簽字，她也立刻封鎖對方所有通訊軟體聯絡方式，逃離這段有毒的關係。

單親很辛苦，但絕對可行

歐陽醬說自己是一個快樂、不用看人臉色的單親媽媽，雖然很累很累......真的很累，一個人要負擔所有家計跟家務還要育兒=全職媽媽+職業媽媽的工作量。

「老實說我也很羨慕（甚至有點嫉妒）有另一半跟神隊友的人，看到如此幸福的她們在假抱怨育兒真放閃，我會覺得有點難過，那種情緒很複雜。

但比起生活在有毒環境的媽媽們，無慮一身輕的我真的快樂很多！我至少只要花力氣照顧一個天真調皮的天使，他會帶給我無限溫暖，而不是甚麼都不幫忙、不負責，還會見笑轉生氣甚至家暴的巨嬰。」

而她也不只一次說過：「我的人生跌了很大一跤，是新醬接住了我。」

每當她覺得落寞，都會去看看《小比的跑旅雜記》充滿正向的文章。單親媽媽陳嘉齡獨自照顧患有重度腦性麻痺的兒子「小比」20餘年，她用特殊輪椅帶着小比到處參加馬拉松比賽，已經完賽100多場的馬拉松跟三鐵。

單親很辛苦，但單親育兒是絕對可行的。

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一切都是出自於愛

歐陽靖無奈提到，每次在文中提到前任的負面事蹟就會有網友留言罵她消費人家：「沒關係就罵吧，只要我的故事能鼓勵到一些躊躇不前的人就好了。」

她也再次強調，並不是在「鼓勵離婚」，老話一句：東西壞了要先修修看，而不是直接丟掉。

小孩可能會埋怨離婚的父母，是因為他們認為：「你們的關係明明就可以修復，為甚麼不願意為了我嘗試看看，而是意氣用事分開？」

這一點都沒錯，丟掉之前，請先用最大的力氣試試看有沒有轉圜餘地？婚姻諮商、搬離老爺奶奶屋企......這些都是兩人可以溝通的。

但如果另一半與家人已經讓妳產生嚴重的身心症狀態，甚至是精神、言語暴力，經溝通後還是完全不幫忙、不負責任......逃脫是方法，而不是把錯誤歸咎在孩子身上！

她以前曾在自己的文中說過：「如果知道會變單親，我就不會當媽媽了。」這句話還被媒體拿去大做文章，不看原文的網友紛紛罵她是個壞媽媽。

是啊，如果當初我媽媽知道她生完我之後，老公會突然病危住院、家裏欠下大筆債務，她也不會生我來這個世界受苦......

有時候所謂的「後悔當媽媽」其實只是辭不達意，真正的懊悔是自己無法給孩子充裕的物質生活與陪伴，一切都是出於愛。

但誰知道未來會怎麼流轉呢？這就是人生奇妙的地方。

現在的新醬生活在一個無毒的環境，有著媽媽跟祖母無盡的愛與陪伴，而我，再也不後悔當媽媽 ❤️

網友留言：

．「謝謝妳，提醒媽媽孩子毫無保留的愛」

．「正面迎戰風雨，為了所愛的人！不活在他人口中」

．「拋掉總是覺得自己不夠好的念頭，才能看見更多擁有的！」



．「真的耶，小孩一出生甚麼都變了！照妖鏡這句太太太中肯了」

．「真實👍」

．「多麼溫暖又有智慧的文字，而且點出了問題的核心」

．「我也相信孩子是來拯救媽媽的天使」



如果，妳正在經歷痛苦、不開心的生活，並且覺得都是因為孩子，請靜下心來，好好想想真的是這樣嗎？還是因為妳正處於有毒的環境？希望大家都能找回自己的勇氣，正視問題。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「醒醒，會讓妳變這樣的根本不是孩子！」歐陽靖：去面對家庭中真正「有毒」的東西，然後處理它】