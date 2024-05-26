婚姻｜老爺重遇舊情人　奶奶呷醋到入醫院！老爺舉動讓新抱也感動

許多佔有慾強的情人，眼裏可是容不下任何一粒沙的。日前有一名女網民發文表示，奶奶打翻醋罈子，竟然一時想不開，現在醫院治療中，引發網民熱議。



有一名女網民在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，過年前他們家斜對面搬來一位喪夫的女鄰居，奶奶即神秘兮兮的跟她說，剛搬來的新鄰居是公公的青梅竹馬，原本他們要結婚的，可是老爺的父母不喜歡她，老爺才娶了奶奶。

這位女事主指出，因為老爺知道奶奶很忌諱那位青梅竹馬，所以他出門都會刻意繞遠路，避免經過她家門口，可是前幾天，老爺還是碰見她，於是就寒暄二句。奶奶得知後，竟想不開，現在還在醫院治療中，事主驚呼「奶奶啊！幹嘛這樣呢？」

事主透露，奶奶住院後一直沒醒，老爺就守在病床邊，緊握奶奶的手。奶奶醒了之後，老爺還摸着奶奶的臉，一直唸她笨，讓事主站在一旁不知所措。主覺得婆家的男人會疼老婆，完全是老爺教育出來的，她還表示「老爺可能會帶奶奶搬回老家去住」。

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這篇文章迅速引起熱烈討論，不少網民紛紛表示：

．「傻眼！也太巧了，但是奶奶也太激動了吧」

．「在醫院就更監督不到老爺了」

．「奶奶太恐怖了，如果他們又有說有笑，不就…」

．「覺得她根本是故意搬來的嘛」

．「妳老爺人很正直也很疼老婆耶」



不過，也有網友反倒建議事主：

．「3好加1好，這時要鼓勵鄰居三不五時來家裏坐坐，要敦親睦鄰才是」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】