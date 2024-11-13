小一面試｜50+常見面試題目 附名校校長面試貼士

又快到小一面試的季節，相信家長已經開始為子女面試做準備。以下將會為大家整合超過50條小一面試常見問題，讓小朋友及家長可以提前練習，順利考入心儀的小學！



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第一類：個人資料題

1. 小朋友你叫什麼名字？

2. 你有沒有英文名字？

3. 你今年幾歲？

4. 你家的地址是什麼？

5. 你家的電話號碼是多少？

第二類：生活或家庭題

1.你跟誰住在一起？

2.你有沒有兄弟姊妹？

3.你爸爸媽媽叫什麼名字？

4.你爸爸媽媽做什麼工作？

5.早上誰叫你起床？

6.放學後誰來接你？

7.放學後誰幫你檢查功課？

8.誰教你做功課？

9.誰幫你在手冊上簽名？

10.放學後你通常和誰在一起？通常會做什麼？

11.爸爸媽媽放工後會和你做什麼？

12.放假時你爸爸媽媽會帶你去哪裡？通常會做什麼？

13.你最喜歡家裡的誰？為什麼？

第三類：學校、興趣、閱讀題

1.你讀哪間幼稚園？

2.你在幼稚園最喜歡上哪一堂課？為什麼？

3.你通常幾點上課和放學？

4.放學後你最喜歡做什麼？

5.你喜歡你的讀的幼稚園嗎？為什麼？

6.你最喜歡哪本故事書？

7.你喜歡什麼玩具？

8.你喜歡哪套卡通片？

9.你最喜歡吃什麼？

10.你喜歡哪種顏色？為什麼？

第四類：生活常識題

1.一年有多少個月？

2.一個月有多少天？

3.一個星期有多少天？

4.在乘坐交通工具時可以做什麼？不能做什麼？

5.中秋節有哪些慶祝活動？

6.農曆新年有哪些慶祝活動？

7.聖誕節有哪些慶祝活動？

8.可以在哪些地方進行球類活動？

9.如何保持個人衛生？

10.紅色的士和綠色的士有什麼不同？

11.過海可以乘坐哪些交通工具？

12.過馬路時應該注意什麼？

第五類：生活情景

1.當有緊急情況時，你可以打哪個電話號碼？

2.我們何時需要消防員的幫忙？

3.發生火警應該怎麼辦？

4.如果接到陌生人的電話，你會怎麼回答？

5.如果在地上拾到錢，你會怎麼處理？

6.如果你很想要一件玩具，但爸媽不同意買，你會怎麼辦？

7.如果在街上和父母走散，你會怎麼做？

8.在學校看到同學跌倒，你會怎麼幫助？

9.在學校看到同學打架，你會怎麼處理？

10.遇到陌生人，要請你吃雪糕，你會怎麼辦？

11.如果父母遲到來接你放學，你會怎麼辦？

12.如果不小心打破東西，你會怎麼處理？

第六類：創意思考題

1.在兩幅圖中找出不同之處。

2.指出圖中不合理之處，或物件之間的關係。

3.依次向小朋友展示多幅圖畫，然後問他們圖畫之間有什麼關係（可能沒有標準答案）

4.展示一幅風景畫，請小朋友指出各事物的位置和名稱，例如問太陽的左邊是什麼？屋前又有什麼？

5.要求小朋友現場畫一幅圖畫，然後寫上題目和自己的名字，接著圍繞該圖畫提問。

6.邀請小朋友描述面試地點的物件或情境。

第七類：小組面試問題

1.用牙籤／火柴砌一幅圖畫 。

2.一起砌積木。

3.舉手搶答，問題圍繞時事或常識，例如：行政長官是誰？美國總統是誰？

4.做手工或其他勞作。

5.要求小朋友在眾人面前講故事。

6.要求小朋友在眾人面前唱歌或進行其他表演。

7.要求小朋友畫一幅圖後介紹作品。

8.聽老師指令做動作，例如：左手拍右手。

9.玩拼圖遊戲。

第八類：家長問題

1.父母選擇這所學校的原因是什麼？

2.父母對學校有什麼期望？

3.父母對孩子現在和將來有什麼期望？

5.請描述你的家庭教育理念。

6.父母平時如何培育孩子？

7.父母平時如何安排孩子的生活時間表？

8.父母希望學校如何教育你的孩子？

9.父母用什麼方法培養孩子的閱讀興趣？

10.父母平時如何與孩子溝通？

11.家庭共度的時間通常做什麼活動？

12.假日時，你們通常和孩子做什麼活動？

13.假日時，你們會帶孩子去哪裡？

14.（問媽媽）你是否需要工作？如果是，你是如何照顧孩子的？

15.（問爸爸）你從事什麼職業？平日如何和孩子溝通？

16.（問在職父母）你平日是否有應酬？通常會回家吃晚飯嗎？

17.（問在職父母）你每天陪伴孩子的時間有多長？你認為這足夠嗎？

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香港浸信會聯會小學張瑞瑜校長曾在訪問中提及，相較面試遲到、表現文靜內向，學校更重視孩子的禮貌。張校長直言遲到不一定是小朋友或家長的錯，但沒有禮貌則必然會扣掉不少分。

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名校校長分享面試貼士2：「不能預先背誦」

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長亦曾透露，面試的程度都符合5歲幼兒的水平，家長無需太緊張地準備，「有邏輯思維的小遊戲、問日常生活的情景問題，讓他表達，不能預先背誦，從而觀察小朋友的思維和表現」。

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名校校長分享面試貼士3：家長過份訓話屬大忌

「說到面試大忌，其實就是家長。」保良局蔡繼有莊美珍校長就認為：「建議家長保持平常心，因為很多時都是家長很緊張，會聽到很多像是『你陣間一定要聽話』、『你一定要點點點』等的訓話，反而會影響到小朋友的表現，因為這些訓話或情緒都會讓小朋友壓力很大。」