你是「延長線型」家長嗎？父母若屬這2類型　孩子會抑鬱絕不出奇

在親友聚會，其中一人說起自己鄰居家的孩子：「剛上初中，厭學了，還離家出走！家長帶到醫院檢查，抑鬱症！」此話一齣，迅速吸引了我們這批媽媽。



有人感慨：

．「現在孩子不知道怎麼了」

．「學習壓力是大了點，但大家不都這麼學嗎？」

．從小到大，也不敢跟他們說句重話，更別說打了。跟我們那會兒動不動就挨頓揍，可不一樣！」

．「物質條件也比以前強了不知道多少，要甚麼有甚麼。怎麼就抑鬱了呢？」

．「我看啊，還是太脆弱了！」



這是很多人一個認知誤區 —— 覺得比起上一輩，家庭能給到孩子的，已經夠多了。這年代的孩子的幸福指數已經夠高了。是孩子抗壓能力差，所以一點點小事兒就能把他們壓垮。

絕不是！

就像壓死駱駝的不是最後一根稻草一樣，孩子身上揹負的，可能遠超你的想象。

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之前看過一組數據，中國《國民抑鬱症藍皮書》裏提到：

．77%的學生患者在人際關係中出現抑鬱

．69%學生患者在家庭關係中易出現抑鬱

．53.91%的學生在學業壓力上出現抑鬱



第一和第三確實父母難干預，所以排在第二位的家庭關係，尤其需要我們注意。

今天就來聊一聊，兩個父母都沒有覺察到，卻容易引發孩子抑鬱情緒的。如果你是這兩種類型的父母，也希望這篇文章能帶給你一些反思。

1. 「延長線」型父母

網上衝浪，看到了一個特直觀的比喻：

如果把孩子上學比作大人上班，你就會發現：他們在學業上的壓力，甚至遠在成年人之上。每天8點就要上班，6點才能下班。每周一到周五，固定回家還要加班。

極度自律的情況下，也許加到晚上9點；稍一拖延，就是11、2點。每天都是deadline，不能拖延，第二天必須上交。好不容易熬到了周六日，還要被送到好幾個公司去兼職打零工，掌握各種知識、技能，不斷精進自己的業務能力，才能保證在公司不被淘汰，勞動強度堪比大企業007。

而於此同時，在公司，他還有好幾個上司，工作的時候每天輪流盯：

為甚麼這項工作沒做完？為甚麼工作效率這麼低？為甚麼不遵守公司的紀律？為甚麼不能向我們的銷冠看齊？

打瞌睡、跑了神、摸個魚，立即拉出來示眾。

每隔一段時間，還有業績考核。年度考核、季度考核、月考核...在特殊節骨眼上，每周、甚至每天都有一次考核。還不是一個部門來考，是多部門反覆考！哪怕你熬過基層，好不容易晉升到中層，也要面臨三年一輪大裁員。

表現不好，上司的「PUA」就劈頭蓋臉砸來：

．業績又沒達標，你是笨嗎？

．再這樣下去，你肯定會被淘汰！

．以後出了這家公司也沒有立足之地！

．再不努力，你的整個人生，就完了！



而且，這班一上就是十幾年，不能辭職、也不能跳槽。

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代入自己想一下，真的是眼前一黑的程度。

如果是你，身處這樣的「職場」、面臨重壓，回到家以後，最期待的是甚麼？是有人給你一個擁抱「累了吧~」？是一起吐槽一下老闆「他怎麼這樣？」是一家人聊聊天，看個劇，放鬆一下？

你絕不希望一進門家屬就抓着你問「工作任務完成得怎麼樣？」、「你這個月績效有沒有長？有沒有升職加薪？能不能進到那個更知名的大公司…」很誇張吧，但這就是現在的孩子正在面臨的困境！

如果說在學校，是在積攢壓力，那麼家本應該是「釋壓」的地方。有進有出，保持平衡，才能維持心理健康。但現實卻是，許多父母學做了學校的「延長線」，眼裏只有孩子的學習，心裏全是孩子的成績：這行字練不好，就得練到好為止；學校的功課寫完了，那就再來點媽媽牌作業……

這不是在釋壓，而是在施壓。

說句不好聽的，如果孩子在學校已經倍感壓力，回到家依然感覺到焦慮，那才真的是「沒活路了」！

回想我們們小時候，首先課業任務沒有如今這麼艱鉅，再者父母鮮有去做學校「延長線」的。有幾多個人，小時候是被全程盯着做功課的？是做完功課還要加點額外練習的？頂多沒考好，挨頓揍！

但前腳捱了揍，後腳哭哭咧咧出門喊上一群小夥伴這家玩一會兒，那家鬧一會兒，負面情緒馬上找到了出口。

回到家，我們又是一條狀態滿格的漢子……

當然，這跟時代肯定都有關係。也不是說我們就甚麼也別管了。但正是因為整個外部環境我們無法改變，才應該從內部找找出路，給孩子的負面情緒找一個出口。

作為父母，不做學校的延長線，而是在他學累了的時候，給他創造放鬆的機會；在他備受打擊的時候，幫他找到身上的閃光點；在他有進步的時候，給他一個大大的贊！

一個學業有成的孩子很重要，但一個心理健康的孩子，更重要！

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2. 「偽尊重」型父母

聚會上，我媽他們老一輩也在吐槽。

她們集體認為，現在的年輕父母們都很好了啊，挺少打罵孩子的，都知道跟孩子好好講道理。然後就是吐槽，要是我們小時候，耍XXX某種混，早就揍屁股了……所以他們更不理解，怎麼講道理長大的小孩，比時不時挨頓揍的小孩，抑鬱比例為甚麼會更高呢？

有句話沒敢公開說，有沒有可能那時候抑鬱的也不少，只是沒人統計。但這不是重點。重點是，這年代更尊重孩子的父母，好像確實沒有養出幸福感更高的小孩。因為，很多人的尊重，不過是披着虛偽的外衣。

偽尊重，是比真控制還可怕的存在。

偽尊重表面上看起來很尊重孩子：你可以這樣、你可以那樣。但一旦孩子走出你的預設，你又會想盡一切辦法不讓孩子自己做選擇。

假期我帶孩子去畫石膏娃娃，20塊錢一個，大小隨便選。有位媽媽交完錢，主動讓孩子選個自己喜歡的，孩子一眼相中了個卡通小狗。媽媽覺得小狗太小了，開始勸孩子：你多看看別的，你看那個公主的多漂亮啊。小女孩說我就喜歡這個。媽媽依然沒有放棄，而是選擇了又一輪的勸說「轟炸」：這個太小了，對你而言太簡單了！

「你平時不是挺喜歡公主的嗎？」

「你看那個存錢罐或者筆筒也挺好，畫完了拿回家還能用！」

……肉眼可見的，女孩兒不耐煩了，畫筆顏料一摔，發脾氣說我不畫了。媽媽聽了很憤怒：我錢都交了，花時間、花錢帶你出來玩，你還不開心！給你提的都是有用的建議，我是在害你嗎？你可以不聽，你至於發脾氣嗎?再看女孩兒，滿臉冷漠，一言不發。

我在一旁看着，心裏挺不是滋味的。

我甚至覺得，與其這麼個「尊重方式」，還不如別問孩子意見，直接按你的想法選一個塞給她畫。

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雖然兩者都是忽略孩子的表達，都讓孩子有不被尊重的感覺。但偽尊重的父母又疊加了兩點。

第一、家長明面上讓我選，但我選了之後又不聽我的，孩子多了一層父母沒有溝通信用的憤怒。在孩子眼裏，沒有溝通信用，比不許溝通，更可惡！

第二、反覆勸說，讓孩子多了一層「自己基本判斷被侮辱」的感覺。小狗石膏太小，公主更漂亮，存錢罐更有用，孩子自己不知道嗎？

你提出的那些點，顯而易見，孩子都能看到，只是她不，喜，歡！

你的一再勸說，只會讓她產生一種自己的心智和判斷能力被侮辱的憤怒。

「偽尊重」的父母，如果看不透這兩層道理，最容易和孩子關係陷入兩難的境地。

因為你覺得自己很委屈：真心的給建議、關心孩子、為她好，怎麼就費力不討好了？那孩子呢，人家也是真委屈：讓我選，我選了又不聽我的，還反覆否定我。

如果日常生活中細細密密的大小事兒，都是這麼個結果，那孩子感覺窒息，一點都不意外。

孩子從對你大吼大叫、跟你爭吵，到最後對你沉默不語，滿臉冷漠，也一點都不稀奇。

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有時候，父母真的需要聽一聽孩子的想法，守好我們雙方的邊界。

我的女兒CC現在大了，我們之間也有了更多不同想法的衝撞。但不論是甚麼事，我現在一般就做三件事：

1. 先問她的想法，如果有道理，那我就選擇閉嘴；

2. 如果覺得有待商榷，那就給出自己的建議；

3. 她權衡過後，覺得我的意見更可行，選擇聽從，那當然皆大歡喜；但如果不聽，我就退回自己的邊界——我只是個給建議的人，她才是決策人，她自己決定就好。



控制型的父母，養不出心理健全的孩子。你是不是真的尊重他，孩子一眼就能看出來。不是披上尊重、披上講道理、披上和善的語氣，孩子的雷達就探測不到。很多事情，孩子選的路不對，也沒有嚴重後果，就別管了。

就像那個20塊錢的石膏娃娃，能有多大問題？而更重要的是，要相信孩子，以他們的認知，已經能夠為自己的行為負責。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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