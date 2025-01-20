大寒節氣｜吃糯米致胃痛脹氣？ 中醫教這吃法補中益氣、健脾養胃

大寒節氣是二十四節氣中的最後一個節氣，亦是全年最冷的時期。寒冷、乾燥的天氣容易讓我們身體感到不適，常出現關節疼痛或脾胃失調等症狀。中醫注重天人合一，根據大寒的氣候特點保持養生，則可事半功倍，以下就會介紹養生的注意事項及一些簡易料理。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



大寒的氣候特點

大寒期間的氣溫常為全年最低點，伴隨陣陣強風，臨床常見一些患者描述本身關節不適的症狀常在此時加重。《黃帝內經》曾解釋道：「風寒濕三氣雜至，合而為痺也。」天氣轉冷或濕度高時，風寒濕邪易令氣血凝滯，筋脈不舒，不通則痛，引發關節疼痛，屈伸不利和乏力。因此，市民應盡量避免長時間在戶外活動，並注意防風保暖，衣服盡量覆蓋頸、腹部以及膝蓋，避免風寒入侵。此外，乾燥的空氣會使人體內的水分流失加快，尤其長者皮膚較薄，四肢末端皮膚易乾燥破裂，甚至出血。我們可多補充水分，外塗保濕膏，皮膚敏感的人士勿用過高溫度的熱水洗澡刺激皮膚，攝氏33-38度左右即可。

大寒的飲食習俗：糯米

根據民間習俗，以往通常會在大寒節氣進食糯米。《本草備要》提到糯米性甘溫，補脾肺虛寒，堅大便，縮小便。中醫認爲糯米具有補中益氣、健脾養胃的功效，甘溫的屬性適合在寒冷的季節食用。糯米富含碳水化合物，能夠提供人體所需的能量，增强禦寒的能力。但需注意其性黏滯，經常關節疼痛的病人及容易食滯的小兒應經量避免。在營養學上，糯米的黏性較高，容易使血糖快速上升，糖尿病患者應該控制攝入量。糯米不易被完全消化，可能導致胃痛、脹氣等問題，應避免一次食用過多。以下附上一款糯米的簡易食譜，大家可在家中製作，齊齊應節！

紅棗糯米粥食譜

功效：補中益氣、養血安神

材料：糯米50克、紅棗5顆、清水500毫升、冰糖適量（可選）

做法： 將糯米提前浸泡1小時，瀝乾。 紅棗洗淨，去核。 將糯米和紅棗放入鍋中，加入清水。 用中火煮沸後，轉小火繼續煮30分鐘，期間不時攪拌以防粘鍋。煮至糯米軟爛，紅棗出味，加入適量冰糖調味，煮至冰糖融化即可。

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