林芊妤流產近4年曾感失落 幸有一名寶藏兒子 現時希望享受當下

林芊妤（Coffee）曾於2018年宣佈與拍拖3年圈外男友申請結婚，2021年4月初在社交平台透露二胎不幸流產，現與丈夫育有一位6歲兒子翟德彥。日前（1月22日 ) 林芊妤於社交平台上發布兒子的影片，坦言自己現時對於昔日流產已有了新的看法，表示自己能保證有足夠的時間陪伴兒子。



現年35歲的林芊妤曾於2021年4月在社交平台上透露自己不幸流產，因此在家靜休了兩天，形容剛發現懷孕就自然流產的感覺猶如玩過山車一樣，因為有期待所以會失落。同時表示「俗語有話上天自有安排，這時更應該留意身邊的快樂事。」

兒子行為怪異行為 反感安慰

現育有一名6歲兒子的林芊妤在1月22日於社交平台上分享兒子翟德彥「行為怪異」的影片，影片提及「如果一個小朋友的行為經常很怪異，那是因為他們很健康又有安全感。」來表達自己對於兒子展現怪異行為反感安慰，因為兒子感到家庭有安全感。

曾因流產感失落 感到更專一地陪伴兒子

林芊妤雖然近年未有再生育，但日前她分享自身的想法，透露自己正正因為育有一名兒子，這讓她學會以全新的角度看待事情，努力克服流產帶來的創傷。林芊妤指，這六年自己聽得最多的話是「真可惜你只有一個兒子啊」，坦言自己以前也會因此感到失落，但如今卻有了新的看法。她提及彥彥雖然會比其他有兄弟姊妹的小孩寂寞一點，但也正因為如此，平時也很懂得自娛會自製玩具。同樣地因為林芊妤只育有一名兒子，她稱自己可以專一的把所有時間留給兒子，保證有足夠的時間陪伴兒子，更以初戀的感覺來形容自己與兒子的關係。

林芊妤更在文章結尾分享自己與兒子的相處趣事，兒子坦言希望自己成長得很快，而母親可以老得很慢，這樣就可以帶她逛街和買她喜歡的東西，更笑稱母親「老了就沒有那麼好玩了」，林芊妤為自己育有一個好玩的寶藏兒子而感到安慰。