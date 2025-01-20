洪永城梁諾妍細女 疑剛激光治療士多啤梨痣 即睇血管痣相關資訊

藝人梁諾妍（Inez）與老公洪永城育有兩名女兒，兩夫妻不時在社交媒體上分享家庭生活點滴。早前Inez透露8個月大囡囡Beryl右眼袋下患有血管痣（士多啤梨痣），而上星期Inez上載一張Beryl左眼貼上紗布的照片，疑剛接受治療。



靚媽梁諾妍（Inez）與洪永城於2021年結婚，同年誕下「Sir Face」大女洪靖嵐（Amber），去年3月再生了細女「Sir Face2.0」 Beryl，一家四口生活幸福美滿。她曾分享一張Beryl的初生時的照片，有網民留意到Beryl右眼眼袋下有一道小紅印，便留言詢問原因，而Inez回應原來Beryl眼袋下的紅印是血管痣。

Inez解釋士多啤梨痣即血管痣或血管瘤，是胎記的一種，每10個便有1人有患士多啤梨痣，但由於Beryl位於眼袋與眼部位置接近，所以都擔心影響外觀之餘，亦會影響到視線。

圖片來源：（IG＠inez_leong）

上星期Inez上載IG story寫上：「等我好好記錄再同大家分享。#士多啤梨痣」，Beryl眼袋下貼上紗布疑剛接受治療。另一條片則是洪永城與大女餵妹妹進餐，Beryl仍貼著紗布，大啖進食精神似乎相當不錯。

圖片來源：（IG＠inez_leong）

什麼是血管痣？

血管痣（士多啤梨痣）正確名稱應為「嬰兒血管瘤」是先天的良性血管增生，因外形像士多啤梨而得名。每10名嬰兒便有1人有機會患士多啤梨痣，常見於初生嬰兒，早產嬰兒機會較大。如果士多啤梨痣體積大於5厘米，或出現於高危位置，應及早尋求醫生意見。

4大血管痣的高危位置

1. 臉部

原因：影響美觀

2. 眼皮

原因：影響視覺神經發育，令視力受損

3. 頸部

原因：壓迫氣管有礙呼吸

4. 脊柱

原因：脊柱突出影響活動能力

血管痣會隨年紀自動痊癒？

士多啤梨痣到2至3歲時會進入靜止期，之後進入消退階段。在3歲以後，血管痣的顏色會由鮮紅色漸漸變淡為灰白色，並逐漸萎縮變小，最終完全消失。一般情況下，兒童患有士多啤梨痣對健康影響不大，大多數患者只需要定期觀察即可。

血管痣治療方法

血管痣的治療方法有3種：

1. 口服血壓藥

2. 塗抹類固醇藥物

3. 激光治療

如果口服藥或塗抹類固醇藥物未能根治血管痣，可以考慮進行激光治療，有助減淡皮膚表層的色素，改善外觀。