無效性鼓勵或加劇孩子焦慮 做足三點正確鼓勵子女 助增強自信心

心理健康｜若能夠給予子女適當的鼓勵，不但可以拉近親子關係，亦能增加小孩的自信心。不過，許多常見的鼓勵方式往往可能適得其反，無法真正促進小孩的自我價值感，造成無效鼓勵。面對這一挑戰，家長需要在鼓勵時給予具體的反饋，同時引導子女自我反思以促進個人成長。



無效性鼓勵方法

相信不少父母不時會以「加油」、「繼續努力」來給予子女鼓勵，盡管我們都知道這些鼓勵性說話的出發點是好的，但往往這些說話都因為缺乏具體性而變得空乏，欠缺說服力。不但無法有效地增強子女的自信心，反而增加壓力和焦慮。

無效性鼓勵的例子：

「加油，你可以的。」

「你很棒！」

「不用傷心，再接再勵！」

「別擔心，你做得到的。」

「不用害怕失敗」

以上的例子看似帶有鼓勵性質，不過實際上過於籠統或缺乏具體性，沒有針對到具體情況。因此，孩子可能會不理解自己表現較好或需要改進的地方。同時，在孩子遇上挫折時，父母若在過程中沒有提供實質的建議或幫助，孩子可能仍然感到無助，甚至更感壓力大增。

做足三點 正確鼓勵子女

一般對自己要求越高的人，反而越容易沒自信。因為這些人往往自我目標並非因為「我想做到」，而是覺得「我應該要做到」，反而令自身壓力大增。若父母適當鼓勵子女，就要讓他們相信自己能夠做得到甚麼、更好地理解自己的能力，從而增強自信心。

一、設身處地 展現同理心

當孩子遇上挫折時，父母可以嘗試設身處地站在孩子的角度思考，表達自己對於他們現時的處境有相同的感受。

二、引導反思

例如透過一起和小朋友討論困難之處，或是提出合適的解決方法。

三、提起成功的經歷

父母可以選擇提及起子女曾經成功面對挑戰的經歷，加強他們的自信，繼而讓他們更有信心去解決問題。