孩子會否自卑懦弱全看父母！7招培養自信心　「3個字」要持續講

鼓勵會使孩子越來越自信，而打擊只會讓孩子越來越自卑。所以啊，千萬不要因為對孩子嘗試性的行為，而給予打擊和批評，反而會扼殺了他們的成長呢。



協助孩子建立自信，可嘗試以下7招！（按圖了解）



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事實上，從孩子很小的時候開始，就應該對他進行「自信」的養成了，即使只是從一件件小事中開始，也能讓孩子時刻感受到來自父母的鼓勵，從而使他們逐步獲得「我能行」的自我暗示。

孩子為甚麼需要自信心？

很多父母錯誤地認為，孩子還小，還不懂事，壓根不懂甚麼是自信。其實不然，每個人都想要獲取認同，從而滿足自己的心理需要，年紀尚小的他們同樣也是。

很多爸媽因為孩子總是學不好，或是害怕小孩摔倒而呵護備至，殊不知卻可能讓孩子越來越不敢嘗試走路。如果可以就試着另一種說法，孩子每走出的一步，父母都對他進行鼓勵，繼續引導他往前走，就會激發他願意嘗試的信心，對自己充滿希望，有着「我能行」的信念，相信也就無形中奠定未來成功的基礎啊。

同樣地，當孩子第一次拿起勺子自己吃飯的時候，或是在紙上亂塗亂畫出第一個「作品」，都需要適時地給予鼓勵和讚賞，也都會激發他繼續做下去的興趣呢！

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7招，讓孩子自信滿滿的

所以，養成小孩自信心從生活細節開始，以下七招爸媽請筆記！

1. 認真對待小孩的問題

孩子總是有許多「為甚麼？」。當孩子提出問題時，父母要耐心傾聽外，如果你回答不了，也要老實告訴他，讓他們了解人都有做不到的事情。

2. 獨立完成一些事

放手讓孩子獨立完成一些事吧，不當拖累孩子成長的「媽寶、爸寶」，比如穿鞋或穿衣服等。只要孩子自己獨力完成，無論結果怎樣，都要給予鼓勵。

3. 不斷暗示「你行的」

當孩子遇到困難時，家長一定要鼓勵他：「你行的！」平時也要常常對孩子進行肯定，在長期的正面暗示下，孩子的自信心會不斷增強，也會願意勇於嘗試新鮮事物。

4. 不改變個性

個性是天生的，父母不該強迫孩子改變。比如小孩個性急，就可以鍛鍊他的速度；如果是慢郎中，就不妨梳理他的條理性。

5. 不要和別人比較

每個孩子都是獨特的個體，也都有着獨一無二的特點。爸媽要善於發現自己孩子的長處，千萬不要將孩子和別人比較，容易挫敗他們的自信。

6. 讓孩子自己選擇

給予孩子作出選擇的權利，讓他們也能夠有表達自我主張的時候。

7. 示範給孩子看

當有些事情孩子不會做或做不好時，不要責備他，建議父母示範一下，讓他感到有些事情並不難，從而使他增強自信。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：7招讓孩子自信爆棚！父母試著放手不當「媽寶、爸寶」，不斷催眠暗示孩子「你可以的 ! 」】