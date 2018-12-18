【衛生巾調查】機構抽查27款衛生巾　兩樣本慢性毒超標或致不育

有機構抽查坊間27個衛生巾樣本，其中19款樣本合格（綠魚），約一成樣本未能通過生物檢測，2款樣本的慢性毒超出自訂安全標準，含有超標類雌激素2至3倍，長期使用可導致月經紊亂，嚴重甚或構成不育。 攝影：王淑君

衛生巾是女士貼身之物，每月總有幾日需要用上，各款產品也標榜不同功效，惟去年韓國爆出「有毒衛生巾」，被發現大部分樣本含有揮發性有機化合物和有毒化合物，包括可致敏或致癌成分，令人擔憂。

水中銀利用小魚胚胎毒性測試技術為市面19款品牌、27款衛生巾樣本，均在今年9至11月於超級市場和網上平台天貓購入。其中19款產品樣本獲評為「綠魚」，表示於急性、慢性毒物檢測與成分篩查中表現理想。「綠魚」衛生巾的價格多為高價產品（3.4元以上一片），共有8款。 其中一款毒死一半小魚胚胎 檢測結果中，3款獲評為「紅魚」，表示產品於急性、慢性毒物檢測及成分篩查中存在一項或多項未達標準，建議消費者選購時特別謹慎。 在轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物（類雌激素）測試中，2款超出水中銀按世界衛生組織安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。其中一款為韓國品牌（韓國生產），樣本超標近3倍；另一款為香港品牌（中國生產），超標近2倍。

19款通過生物毒性檢測衛生巾

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此外，有一款香港品牌（中國生產）由於急性毒水平高，導致超過一半測試魚胚胎死亡，達不到慢性毒測試的基本要求。

3個「紅魚」品牌產品1款為低價產品（2元以下一片），另外2款為中價產品（2元至3.4元一片）。

世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素或引致各種毛病，包括月經紊亂、生殖力下降、不育，甚至癌症等健康問題。毒理專家陳雪平博士表示，下體吸收的濃度比口服高8倍，因此每月使用4至5塊高風險的衛生巾，或對人體造成影響。

