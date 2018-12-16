【小朋友學英文】兩款免費網上資源圖書推介│Mommy Amy

繼之前分享過 成功閱讀英文的三個關鍵 及 兩招挑選適當的伴讀圖書 後，本週來到一個最終回，分享 Mommy Amy 最近的心水推介，有完整階梯式系統的英文readers。
這兩款的心水之選除了因為無論故事及圖畫都夠吸引，文字亦十分淺白 (減低小朋友的挫折感)，更重要的是每本圖書都有搭配與故事內容相關的工作紙，可以測試小朋友對故事的瞭解同時更有助牢固剛學到的新生字。立即來看看我的心水之選：
心水之選一：My First Little Reading 及 First Reading 系列
由Usborne出版的My First Little Reading 及 First Reading 系列適合幼稚園至高小學生閱讀，系列中的所有圖書都有搭配相關的工作紙，上其官網便能免費下載。當中的My First Little Reading 系列十分適合初學閱讀的小朋友，因為其故事中的每一頁都分開兩部分，字體較大的便由小朋友朗讀，另一部分的正常字體便由伴讀的大人朗讀，這大大平衡了初階圖書需要仰賴圖畫及內容結構太過淺白的問題。同時間一起合作的氛圍亦減低小朋友需全程自行朗讀的壓力，大大減低抗拒的阻力，更願意嘗試朗讀。另外官網上除了有工作紙外，亦有圖書中重點字音的發音及字卡作溫習用。
My First Little Reading 官網:
https://www.usborne.com/veryfirstreading/books/
First Reading 官網:
https://www.usborne.com/englishlearnerseditions/?_ga=2.139852534.473060896.1539832397-1548024293.1539832397
圖片來源：My First Little Reading 官網
心水之選二：資源豐富的Ladybird Readers系列
由Ladybird 出版的Readers系列適合幼稚園至初小學生閱讀 (同一出版社旗下另有Key words及Read it yourself系列可適合至高小學生)。只要免費登記成為會員，便能免費使用其豐富資源，包括所有圖書都有搭配的字卡及故事朗讀錄音 (錄音更有美式英文及英式英文可供選擇)，可以當有聲故事書來使用，十分體貼。
這系統圖書能成為Mommy Amy近期的大愛，除了以上原因，還因為其兩大特色，其一便是故事主角多元，包括小朋友熱愛的卡通角色，例如Pegga Pig，My Little Pony，甚至乎Transformers都有，小朋友一見到即攬著不放，小朋友自投羅網，媽媽的詭計得呈!
另外一特色便是每本圖書最後都有閱後活動，整整接近10頁的問題是參照劍橋試(YLE Exam)模式，變相有如完成了一份模擬試卷，但試卷內換上的全是故事主角，真的是寫卷都可以開心住寫！(但如在圖書館借閱需留意，只有新版圖書提供。)
這兩個系列的圖書都能在圖書館借閱，且書目亦十分齊全。臨近聖誕長假，大可把握這個機會在大玩特玩之餘亦能挪出部分時間閱讀，希望這篇分享可以幫到大家，Mommy Amy會繼續搜羅，下次找到好東西再與大家分享！
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。