【小朋友學英文】兩款免費網上資源圖書推介│Mommy Amy

繼之前分享過 成功閱讀英文的三個關鍵 及 兩招挑選適當的伴讀圖書 後，本週來到一個最終回，分享 Mommy Amy 最近的心水推介，有完整階梯式系統的英文readers。

這兩款的心水之選除了因為無論故事及圖畫都夠吸引，文字亦十分淺白 (減低小朋友的挫折感)，更重要的是每本圖書都有搭配與故事內容相關的工作紙，可以測試小朋友對故事的瞭解同時更有助牢固剛學到的新生字。立即來看看我的心水之選：

心水之選一：My First Little Reading 及 First Reading 系列 由Usborne出版的My First Little Reading 及 First Reading 系列適合幼稚園至高小學生閱讀，系列中的所有圖書都有搭配相關的工作紙，上其官網便能免費下載。當中的My First Little Reading 系列十分適合初學閱讀的小朋友，因為其故事中的每一頁都分開兩部分，字體較大的便由小朋友朗讀，另一部分的正常字體便由伴讀的大人朗讀，這大大平衡了初階圖書需要仰賴圖畫及內容結構太過淺白的問題。同時間一起合作的氛圍亦減低小朋友需全程自行朗讀的壓力，大大減低抗拒的阻力，更願意嘗試朗讀。另外官網上除了有工作紙外，亦有圖書中重點字音的發音及字卡作溫習用。 My First Little Reading 官網: https://www.usborne.com/veryfirstreading/books/ First Reading 官網: https://www.usborne.com/englishlearnerseditions/?_ga=2.139852534.473060896.1539832397-1548024293.1539832397 圖片來源：My First Little Reading 官網

心水之選二：資源豐富的Ladybird Readers系列

由Ladybird 出版的Readers系列適合幼稚園至初小學生閱讀 (同一出版社旗下另有Key words及Read it yourself系列可適合至高小學生)。只要免費登記成為會員，便能免費使用其豐富資源，包括所有圖書都有搭配的字卡及故事朗讀錄音 (錄音更有美式英文及英式英文可供選擇)，可以當有聲故事書來使用，十分體貼。