【小朋友學英文】兩款免費網上資源圖書推介│Mommy Amy

這兩款的心水之選除了因為無論故事及圖畫都夠吸引,文字亦十分淺白 (減低小朋友的挫折感),更重要的是每本圖書都有搭配與故事內容相關的工作紙,可以測試小朋友對故事的瞭解同時更有助牢固剛學到的新生字。立即來看看我的心水之選:

心水之選一:My First Little Reading 及 First Reading 系列

由Usborne出版的My First Little Reading 及 First Reading 系列適合幼稚園至高小學生閱讀,系列中的所有圖書都有搭配相關的工作紙,上其官網便能免費下載。當中的My First Little Reading 系列十分適合初學閱讀的小朋友,因為其故事中的每一頁都分開兩部分,字體較大的便由小朋友朗讀,另一部分的正常字體便由伴讀的大人朗讀,這大大平衡了初階圖書需要仰賴圖畫及內容結構太過淺白的問題。同時間一起合作的氛圍亦減低小朋友需全程自行朗讀的壓力,大大減低抗拒的阻力,更願意嘗試朗讀。另外官網上除了有工作紙外,亦有圖書中重點字音的發音及字卡作溫習用。

My First Little Reading 官網:

https://www.usborne.com/veryfirstreading/books/

First Reading 官網:

https://www.usborne.com/englishlearnerseditions/?_ga=2.139852534.473060896.1539832397-1548024293.1539832397

圖片來源:My First Little Reading 官網