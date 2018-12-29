跟寶寶出國旅行酒店全攻略｜Zoe Chan

相信不少爸爸媽媽們跟我一樣，放假都會帶小朋友出外「放放電」。時間許可的話，也會想帶他們出國旅行。隨著農曆新年假期快要到來，我也開始計劃帶一對孖寶出遊，一家人享受一下天倫之樂。每次想到這裡，總會有一大堆的問題隨之而來 ─ 該和寶寶去哪裡？是否安全及衛生？有沒有足夠的設施滿足寶寶的需要？和小朋友旅行，出發前總是要「做足功課」，從行程及住宿安排到收拾行裝都需要十足準備。說到酒店，當然要選擇一間適合一家大細入住的酒店，我倒是有些「寶寶酒店攻略」跟大家分享，下次去旅行不妨考慮一下！ （圖片由Zoe Chan提供）

入住「family-friendly」酒店 享受家庭樂

自從有了一對孖寶後，帶同他們一起出外旅遊，我都會傾向選擇一些「family-friendly」的酒店，因為這些酒店都會有較多小朋友設施，包括由嬰兒到小學階段的小朋友也照顧周到，甚至讓你可留在酒店「足不出戶」都可玩足一整天！而且「family-friendly」的酒店也不只限於玩樂設施，當中有不少鮮為人認識的貼心服務或選擇，讓父母可按著小朋友的需要 （如較容易敏感等)）揀選房間，玩得開心又放心！

那該如何選擇這些「family-friendly」酒店呢？沒有頭緒的話，可以試試在預訂平台中尋找「適合一家大小」的住宿類型，然後再慢慢挑選心儀的酒店，又或是可參考以下一些推介酒店，下次跟寶寶們試試吧！ BB來了之後，可到哪裡慰勞媽媽？ 如果帶著較小的嬰兒出門，那一間設備齊全的酒店就更加重要了！想慰勞懷胎十月的媽媽，寶寶剛出世又不能出遠門，相信澳門也是能「止止渴」的好選擇！早前我就帶過孖寶到澳門旅遊，下塌了一間提供不少嬰兒設施的酒店，其貼心的設施和服務讓我感到十分窩心呢！酒店提供一系列嬰兒用品、嬰兒床、嬰兒浴盆、消毒器、奶瓶和奶瓶保溫器等，有需要的話，更可安排托兒服務，讓新手父母們可真正鬆一口氣，過一下久違的二人世界！

大阪希爾頓酒店。 「敏感」寶寶之選 孩子的安全、健康和舒適絕對是父母們的首要「任務」。很多時候小朋友在旅途上會因為穿梭於不同氣候的環境而容易敏感，因此我會盡量選擇一些「Pure Room」，希望我家的孖寶可以在潔淨舒適的環境中休息。「Pure Room」與一般客房的分別，在於部份酒店會採用高科技潔淨技術處理房間内的設備，或以低刺激性化學品為房間消毒。低致敏的住宿環境令你住得更輕鬆自在，好好為自己充一充電。

蘭城晶英酒店。 天氣不似預期 點算好？ 與小朋友旅行其中一個最熱門的「入門」目的地就非台灣莫屬！除了台北之外，位於台灣宜蘭也有很多不錯的親子酒店選擇，有些酒店更特別打造大型遊樂空間供房客免費使用，並設有巨型滑梯、電動車、彈床等等，小朋友單在這裡便可消磨一個下午！有些酒店亦設卡通主題客房，房內配備電動汽車、兒童帳篷等，即使出行時天氣不似預期也可玩個痛快！

想玩但唔想plan？一家大小「不加思索」之選

除了酒店設施，位置和方便程度也是我一家大小旅行時十分重要的考慮因素。忙著顧孖寶，有時候也希望能有一些「私人空間」，貼心的孖寶爸會選擇一些鄰近大型商場、食肆和旅遊景點的酒店，讓我暫時可以放心讓他跟孖寶留在酒店休息，偷溜出去「快閃血拼」一番！另外，不少酒店都會提供免費穿梭巴士服務往來人氣景點，方便客人在語言不通的地方帶小朋友出遊也不用再擔心路線安排，輕鬆暢玩無難度！

香港沙田凱悅酒店。 一於來趟「Weekend Staycation」 作為全職媽媽，很多時候都要趁公眾假期的空檔才有機會帶小朋友出外玩玩，因此最近我都很享受留港過一個「weekend staycation」。不過大部分主題公園、遊樂場都已經去過，還有什麼驚喜選擇呢？我發現其實香港也有不少酒店設有兒童主題客房，甚至會提供一些為兒童而設的工作坊或活動，讓小朋友玩樂之餘培養不同興趣。 例如有些酒店會推出一些兒童活動讓客人選擇自費參與，包括與酒店廚師一同炮製簡單的美食，或跟專業網球導師學習基本網球入門技巧，甚至是做個小園丁栽種花盆等；有些酒店也會推出一些應節的住宿計劃，甚至可以趁小朋友生日舉辦一個「兒童主題生日會」等，邀請其他小朋友和家長參加。帶著孖寶去旅行雖然要不少準備工夫，但我深信與寶寶每一個旅行都是父母和小朋友之間珍貴的回憶，聖誕及新年假期將至，不妨計劃下一個與寶寶的旅程，好好感受每一個親子時光！