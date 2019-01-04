【咪蝦你老豆】Peter仔挑戰兒童版密室逃脫　打敗邪惡獨腳海盜！

密室逃脫遊戲在香港推出後，一直大受港人歡迎，但題材多偏向恐怖或驚嚇，不太適合小孩。Shda福爾摩斯偵探學堂是全港首間為小孩設計的兒童密室逃脫體驗館，體驗館共有5個故事主題，其中3個以耳熟能詳的童話、寓言故事為主題。今次Peter仔與大佬Bee則挑戰了「金銀島冒險記」。

5個主題房間分別為「皇后的毒蘋果」、「金銀島冒險記」、「司馬光的捉迷藏」、「貝克街開膛手真相」和「伯利恆奇妙之夜」。每間房的面積雖然不大，但已隱含多個機關，玩家需要運用觀察力，在眾多的道具中選出適合的，再發揮想像力來推理解密，更要用上各感官和身體才能過關。

每間房間的任務時間都不同，如逃脫期間遇上困難，職員亦很樂意給予提示，成功在任務時間內逃脫的玩家則能升級為「高級偵探」！

Shda福爾摩斯偵探學堂

時間：上午11時至晚上8時（星期一至五）、早上9時至晚上10時（星期六、日及公眾假期）

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心5樓V室

預約及查詢：35946609

收費：每人港幣68元至168元不等，視乎選擇的房間而定。

*以上收費均包括一個房間一個時段的密室遊戲和任玩偵探大廳內的設備。

*所有兒童密室均提供英文版