【親子關係】BB健康少病痛　竟然同爸爸個樣有關？

撰文：李紫銘
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很多媽媽或者都會抱怨，為甚麼自己「天使面孔」的美貌基因遺傳不到給子女，偏偏要像家中的「死佬」老公一樣！當然外貌是我們父母不能控制的事，不過長得像爸爸無論對男孩子還是女孩子都會有一個好處，就是會更健康。
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健康同陪伴有關
是次研究來自美國賓漢頓大學，發現小朋友長得像爸爸，一歲前會更健康。像爸爸的嬰兒在入醫院次數、住院時間等方面都比只和母親生活的人少。至於為甚麼會更健康，其中有一項數據可能透露著答案，就是小朋友像爸爸，爸爸每月陪伴小朋友的日子便會增加2.5日！
爸爸知道更多資訊
有參與是次研究的Solomon Polachek博士指出一個很直白又合理的原因：「爸爸之所以會多陪伴長得像自己的小朋友，毫無疑問，這當然是因為最直接和肯定小朋友是自己的。」雖然大部份人也可以肯定孩子是自己所生，但這種直接的特徵表現，會更植入爸爸心中。
博士補充，當父親抽出更多時間和子女相處，爸爸便會更直接知道自己的嬰兒需要甚麼以及身體狀況如何，繼而能更及時提供經濟或實質的行動去幫助自己的孩子。
遺傳關係很重要
縱使可能看起來相當膚淺，不過亦和不少其他的研究結果吻合。就是有明確的血緣關係，父母會投放更多資源和心思去照顧小朋友，相反，由繼父、母照顧或領養的小朋友，則比較容易被父母忽視。
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