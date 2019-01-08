【時令水果】士多啤梨車厘子當造　果欄檔主：沖洗後才摘椗

踏入1月，士多啤梨和車厘子都是「當造」水果，在市場看到又紅又飽滿大家都忍不住買多少回家享用。食用前大家會如何清洗呢？浸泡？還是用水喉沖洗？ 資深果欄檔主陳文玲（Mandy）將教大家正確的清洗方法：

（VCG圖片） 果欄檔主：宜沖不宜浸



Mandy指，千萬不能浸泡士多啤梨，「因為有農藥是水溶性的，浸泡方法會令農藥反過來滲透至士多啤梨的果肉之中。」而最好的清洗方法是以水喉花灑式（sprinkling）地沖洗。要注意的是，沖洗時不要摘去士多啤梨頂部，因為那是士多啤梨吸收養份的地方，除去它就會令士多啤梨失去保護屏障，吸收到水入面的雜質。只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。

Mandy為果欄資深檔主，有10幾20年經驗。（吳煒豪攝） Mandy指波蘭一個研究以16種農藥為樣本，發現用水喉水沖洗士多啤梨長達5分鐘後，就可以去除部分農藥。例如19.8%的乙嘧酚磺胺酯（bupirimate），以及68.1 %的毒死蜱（chlorpyrifos）。坊間亦有人提出過用醋清洗，但美國猶他洲立大學的研究就指，水果的殘餘農藥含量不會受酸鹼值（pH value）影響。 同樣當造的車厘子，清洗方法跟士多啤梨一樣，都是不需要浸泡，沖洗便可。而沖洗時不要摘去椗部，避免水中的雜質滲入果肉，進食時才摘走椗部。

（Getty Images)

最重要是果農質素



Mandy坦言很難用水完全沖走水果的殘餘農藥，但「沖得幾多得幾多」，而沖洗的時間就視乎市民對果農的信心，「如果你對他們很有信心，了解他們的種植方式，基本上可在農場即摘即食；如果沒有信心，沖洗多久都不敢吃」。水果的品質和安全性很視乎農民的經驗、種植方法和道德價值，如果農民選用的農藥是合乎標準的話，大部分都會在種植過程中揮發，不會殘留在水果之中。所以她提醒市民，最重要是挑選有信譽的良心果農，確保水果的源頭是安全的。