【兒童健康】嬰孩食物要不要加鹽？！│Sci Papa

筆者跟太太為心愛的女兒準備食物時，很少會放調味料，甚至鹽都不會放。每當跟朋友一起吃飯時，他們都會頗為驚訝，為什麼我兩個女兒可以吃一些清蒸或者白灼的食物，例如白灼番茄加麥麵。 這個不加鹽的餵養方法長輩們卻有不少疑問：「鹽是身體必需要的養分，飯菜滴鹽不沾，嬰孩又怎可能會健康？！」

出於善意的說話，卻隱藏着一個謬誤：不加鹽並不等如不沾鹽。鹽確是身體必須的，但不少天然食物本來就有鹽份。最天然的人奶，正正已為嬰兒帶來了足夠的鹽份，當再額外加上鹽份時，就會過量。

（VCG圖片） 事實上，嬰兒和兒童亦只需要少量的鹽，他們的腎臟發展還未足以應付吃過多的鹽。所以英國國家衛生服務（NHS）指出，當父母剛開始給予嬰孩固體食物時，切記不要在嬰兒的食物中加入鹽份，NHS亦提出父母最好還是避免給嬰兒吃非嬰兒食品，例如普通的玉米片等等，因為它們大多含有很高的鹽份，未必適合嬰兒。 而在購買的食物中，比如麵包，烤豆，甚至是餅乾，就算列明是給小孩食用的，亦有可能添加了鹽份，所以嬰孩吸收過多鹽份的機會反而比不夠鹽份的機會更大。嬰孩的零食，父母都必須小心選擇，現成的嬰孩零食的鹽份通常都不算低，簡單可以用乾果或蔬果切粒等來代替，令嬰孩不會攝取過量的鹽份。

在超巿選擇食物時，父母可以多看看食物標籤，檢視含鹽量；食物的含鹽量多以鈉（Sodium）的含量表達出來，NHS指出，每100克就含有超過0.6克鈉的食物，就是含鹽量高的食物，我們應盡量避免購買這些食物給嬰孩。

NHS亦有建議嬰兒和兒童的食用鹽量：

0至12個月 - 每天少於1克鹽（少於0.4克鈉）

1至3歲 - 每天2克鹽（0.8克鈉）

4至6歲 - 每天3克鹽（1.2克鈉）

7至10歲 - 每天5克鹽（2克鈉）

11歲以上 - 每天超過6克鹽（2.4克鈉）

其實，筆者的兩個女兒出街食飯時亦會吃味道濃一點的食物，而她們也蠻喜歡這些美食，所以根本不用怕他們在家裏食不夠鹽。在家吃得清淡點，除了不想她們攝取過量的鹽之外，亦希望她們不會抗拒淡味的食物，令她們的味覺不會偏向濃味，將來長大亦能自己控制，只攝取適量的鹽份。

參考資料：

https://www.nhs.uk/common-health-questions/childrens-health/how-much-salt-do-babies-and-children-need/

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/foods-to-avoid-giving-babies-and-young-children/

Sci Papa （專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。