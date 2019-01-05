【農曆新年】啖啖臘味肉　親子自製賀年小丸子蘿蔔糕

來到農曆新年，又怎少得讓人垂涎三尺的賀年年糕？除了購買現成年糕，原來自製亦並非太難，奇華餅家在豬年再度與櫻桃小丸子推出新春限定工作坊「櫻桃小丸子臘味蘿蔔糕及紅棗糖年糕」親子班，大人小孩在導師的指引下親手製作新鮮蘿蔔糕。

在師傅和職員的幫助下，大人小孩能輕鬆地體驗製作蘿蔔糕的樂趣。

工作坊由奇華餅家的資深餅師負責教導，師傅指臘味要切成小粒，但蝦米卻不用切得太小，以免蒸煮時溶掉失去口感。製作蘿蔔糕時，家長不妨把部份工序分給小孩完成，例如先把臘腸切條、蘿蔔切片，小孩再用較剪剪成小粒或細條。

蘿蔔在刨絲切條時或會「出水」，師傅指這是正常的，用手捏走多餘水份便可。今次的工作坊用上焗爐來處理食材，如家中沒有焗爐，也可用明火代替，臘味用中火炒3分鐘至甘香或略微出油；白蘿蔔用中火炒5鐘。師傅又提醒此食譜並沒添加防腐劑，製成後需在一星期內食用，如額外加入冬菇粒，便要在兩日內食用，因為冬菇會「起潺」，導致保存期縮短。

另外，工作坊今次用上底部有小丸子花粒的糕碗，師傅指如想讓花紋更漂亮，可在混合臘味前先放入少量粉漿，這樣便防止臘味沉到底部，保持花紋「白滑」。