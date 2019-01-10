【手機中毒】為何矽谷父母對電子產品Say No？│平平媽

「坐好啲。」「食快啲啦，點解你食得咁慢？」我想不少媽媽都會遇上這個情況，於是小朋友「坐唔定」時就決定「手機伴飯」。但我最近遇上的，卻是媽媽口裏叮嚀囡囡吃快點，但視線從沒離開過手機，孩子則看着媽媽扁嘴。我們慣性地與小朋友說不要打機、睇片，但真的只有孩子上癮嗎？真正機不離手的，可能是我們。

用Apps學英文 結果適得其反？

餐廳的畫面令我想起最近看過的兩篇報導。當所有研究及討論兒童使用電子產品的時間，又或者他們手機中毒或手機上癮時，很少有人關注父母使用電子產品的情況，這當然會影響與孩子的溝通時間及質素。再想深一層，與老公相處、食飯時也希望他放下手機吧。身在心不在，又有何用？然而，孩子何嘗沒有這種無奈？當大人機不離手，對小朋友的一舉一動漠然無視，這會令他們十分不安。

我的孩子在華德福學校上課，學校教學時不會使用電子產品，亦鼓勵家長在家盡量避免孩子用電子產品，遠離電視、電腦等非真實畫面，尤其是九歲以下的孩子，充份的真實體驗才能豐富他們的內心世界。除此之外，過量使用電子產品會減低孩子的日常專注力，尤其是當他們習慣了螢幕自動有畫面及遊戲彈出時，便會減少他們的想像空間及能力。記得一位華德福老師曾言：「孩子悶，先會去諗有咩玩，想像力、創意就係由此開始。」 她亦告訴我一位小朋友的情況：小朋友從學步開始用Apps學英文，起初的確好像學得很快，但直至小學他的詞彙依然貧乏，而且不會與人對話，未能用英語組成稍為複雜的完整句子，因為他一直只是單方面吸收。雖然未必每個孩子都會有同樣情況，但影響肯定是有的。

Bill Gates Steve Jobs也禁止孩子用電子產品

不同的媒體報道曾提及蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）曾表示（https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/phones-children-silicon-valley.html），他不會讓自己的侄子上社交網路；而Bill Gates就禁止他的孩子在十四歲前用手機；Steve Jobs亦不會讓自己年幼的孩子靠近iPad。

這很有趣吧？高科技發展集中地的矽谷父母，現時在開始討論到底怎樣運用電子產品才是合適的程度。像曾在Facebook擔任行政助理、如今在Facebook 創辦人Mark Zuckerberg的慈善機構「陳和祖克柏行動」（Chan Zuckerberg Initiative）任職的Athena Chavarria，她的說法是「手機裡有惡魔，而這個惡魔正在對我們的孩子造成傷害。」惡魔一說就好像嚴重了，但最重要的應該是我們的心魔吧，是促使我們機不離手的慾望。

美國雜誌《Wired》前主編Chris Anderson，現時為一家機械人和無人機公司的首席執行官，他亦表示：「我們以為能控制它」，「但它已經超越了我們的控制能力。它直接被傳送到了正在發育的大腦的愉悅中樞。這超越了我們作為普通父母的理解能力。」

平平媽

現為華德福學校的家長，盼孩子能平安、平穩地成長。平平媽與大多的香港媽媽一樣，在傳統教育體制中成長，為孩子選擇幼稚園時初遇華德福教育，自始四出鑽研華德福，如何讓孩子獲得身心靈全人發展。在此分享小見聞，冀父母與孩子能愉快地共學，互相有正面的影響。