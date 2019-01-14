【便當食譜】只需早起20分鐘　糖心蛋三文魚製作健康午餐

「對入廚沒有天份，興趣也不大。」兩子之母Samantha說。直到初小的兒子有一天跟她說：「媽咪，我想你煮飯畀我帶返學校做午餐。」跟大部份媽媽一樣，聽到子女有要求，自然想盡量滿足吧！於是她跑進自家餐廳的廚房，虛心請教廚師，令她發現了很多快速烹調的技巧，並鑽研出多款只要15至30分鐘便可完成的便當，達成兒子願望。 (照片由受訪者提供)

朝早趕返工返學，在十分緊迫的時間內要打點孩子梳洗，換校服，吃早餐並趕上校車，就已經好像在戰場上衝鋒陷陣一樣，哪來時間煮新鮮午餐？對於毫無入廚天份的Samantha來說，這就更是妙想天開。「但當我走入餐廳廚房向大廚拜師後，發現原來有很多食材是可以預早準備，一星期只需要去街市買一次餸，煮之前一晚準備一些簡單步驟，早上只需廿多分鐘便可以煮好飯盒。由於最近天氣稍涼，只要便當內不加入醬汁，便可延長保存時間也不變壞。我特別挑選出連凍食也十分美味的款式，讓大家可輕易製作；如果想熱食，只要在飯盒外面放置暖包即可。連我這樣的地獄廚神也做得到，真是無人做不來，始終自己孩子喜歡吃什麼媽媽最清楚，看到他開開心心帶着飯盒返學，早起一點絕對值得。」

醬漬糖心蛋板壓壽司

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三文魚藜麥蘆筍飯

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