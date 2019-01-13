【親子教育】幼童擅自偷偷「出去玩」？比直接責備更理想的處理法

有一天接放學，女兒的同學仔興奮地告訴我們前一晚的體驗：「尋晚半夜我偷偷地去咗媽咪間房，拎哂啲玩具出嚟，嘻嘻嘻……」 當下我心想：下，偷偷地？（偷偷地是多反面的形容詞)）想出口說教，還是沒講出來，的確每個家庭的底線不一樣。

文：1UP媽

翌日接1up放學，老師說課堂時「好搞笑」，1up玩積木時造了一間屋，然後跟老師說：「要安靜，唔好俾媽咪知道，要偷偷地出去玩」小孩學嘢認真快。（苦笑）旁邊的1up露出滿意又快樂的微笑。我沒有打擾她愉快的校園點滴，只是我立即想起家中廁所那扇半夜被打開又沒窗花的窗。

晚飯時，我刻意提起「偷偷地」玩的經歷，1up又笑了。無疑4歲孩子自我初成，能瞞着媽媽做事是快樂的。

我問：「『偷偷地』出去玩，其實係出去邊度玩㗎？」

1up：「出廳玩。」

我：「係喎，廳好多玩具啊，咁會唔會開門出街玩㗎？」

1up：「唔可以㗎！」

我：「咁可唔可以爬窗㗎？」

1up：「唔可以！」

我：「哦，原來『偷偷地』都有啲事情係唔做得㗎喎。（我自己也反思一會）咁『偷偷地』送禮物畀好朋友，好唔好呢？『偷偷地』錫媽咪一啖，又好唔好呢？」

孩子滿意地笑了。

孩子雖然只有四歲，但一味說教除了讓孩子愈加反叛外，也破壞了孩子原本享受的快樂生活，也有機會抹殺孩子的想像力。大人如我唯有沉住氣、謙卑地找對的時機，來一個「雙向」的溝通。「雙向」的溝通，亦造就大人亦能反省思維，有所得著。

這次就提醒我，大人似乎凡事都只看到差的一面，人生的確不需太悲觀的。我也似乎應該在緊張的生活，「偷偷地」吃吃甜點朱古力放鬆一下！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《偷偷地悟出的哲理》1Up媽】

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