【幼兒健康】BB跑兩跑就累，行路常跌倒？家長須注意是否扁平足！

罹患扁平足的幼兒，不僅走路或運動時容易疲累，足弓低下，或是沒有足弓，便容易在行走時跌倒。骨科醫師建議，家長可讓孩子多走路，進行走、跑、跳、蹲等行為，避免跟腱緊縮，預防扁平足。

家長可讓孩子多走路，進行走、跑、跳、蹲等行為，避免跟腱緊縮，預防扁平足。（Gettyimages／視覺中國）

足弓的形成能讓孩子的站立、行走與奔跑都獲得良好的支撐與平衡，反之，扁平足的孩子，因為缺乏平衡的基礎，便容易在行走時跌倒或被絆倒。

台灣衛生福利部南投醫院骨科主任葉慶年表示，2歲以下的幼兒因為肌肉韌帶尚未成熟，因此幾乎都是扁平足，但隨著年齡的增長，足弓肌肉韌帶逐漸發育完全，只有少部分的幼兒因受到足部刺激不足而形成扁平足。

葉慶年主任表示，從外觀看腳的內側弧線，就是足弓，在行走或奔跑時，足弓可以提供適度的彈力和扭力，並且吸收反作用力，避免腳部承受過多壓力。而扁平足就是足弓低下，或是沒有足弓，缺乏避震功能，走路或運動時容易疲累、疼痛。

葉慶年主任強調，現代的孩子不像早期的孩子，大多蹲在地上玩耍，而現代的孩子，待在家裡大多都是坐著，玩的遊戲也多數靜態的遊戲，導致足部跟腱太緊，不太會蹲，蹲的時候容易重心向後、不穩。

隨著年齡的增長，足弓肌肉韌帶逐漸發育完全，只有少部分的幼兒因受到足部刺激不足而形成扁平足。（Gettyimages／視覺中國）

若是家長想觀察孩子是否有扁平足的問題，可讓孩子雙腳沾濕，踏在地磚上，觀察孩子腳的形狀是否有凹陷，若是內側無凹陷，可能需要進一步評估。但較為肥胖的幼童，雙腳的凹陷通常較不明顯。

扁平足的問題是否與幼兒肥胖有關？葉慶年主任表示，扁平足通常是個體性差異，與肥胖無關。主要與幼時足弓缺乏外在刺激有關。對於家中有扁平足現象的幼童，葉慶年主任建議，家長可多讓孩子走路，進行走、跑、跳、蹲等行為，加強足部肌力及防止跟腱緊縮。觀察一段時間後若仍無改善，可尋求專業醫師診斷，評估是否要進一步治療。

扁平足通常是個體性差異，與肥胖無關。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】走跑跳蹲．預防幼兒扁平足】