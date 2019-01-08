BB食手指，原來唔應該阻止？一文看清各階段幼兒口腔健康注意位

產房裏宏亮的哭聲、寶寶努力找尋乳房要喝奶、看到新奇事物，開始「咿咿呀呀」學說話，這些都是寶寶運用口腔才有的行為。依照年齡的增加，寶寶口腔發展也跟着有所不同。

（Gettyimages／視覺中國）

寶寶每個階段的口腔發展，都影響着往後的語言能力及飲食方式，亞東紀念醫院小兒部專任主治醫師王詩欣提到，口腔發展跟孩子其他部位的發展一樣，速度會有個體差異，只要把握各個階段的注意事項，寶寶發展就無大礙。

【口腔階段發展】

以下分別講述每階段的口腔發展重點，以及注意事項，讓爸媽們能夠多加留意。

立即按圖看看寶寶在0～12個月的各個口腔發展階段中，有甚麼地方需要特別注意▼

【培養口腔衛生習慣．爸媽不可掉以輕心】

對於剛出生的寶寶，即使口中沒長幾顆牙，但建立口腔衛生的習慣仍然重要！王詩欣醫師表示，對於還在喝奶的寶寶，儘量每一餐結束都利用紗布巾，沾點水幫寶寶清潔口腔。



有些媽媽可能很納悶，喝水能不能取代紗布巾的清潔，王詩欣醫師提到，大多數的寶寶還不會「漱口」這個動作，加上6個月以前的寶寶，不太需要喝水，就能從母奶或配方奶中獲得充分的水分，因此紗布巾還是最適當的清潔方式，她也強調，由於乳製品的營養成分高，寶寶免疫力不夠成熟，又沒養成正確的清潔習慣，口腔容易受到黴菌感染並長出鵝口瘡，爸媽需多加留意。

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除了口腔清潔，王詩欣醫師提到，有些爸媽深怕4～6個月大的寶寶容易食物過敏，就延遲吃副食品的時間，或是試了1、2次之後，覺得寶寶不喜歡，就選擇方便的流質奶製品，她提醒，這樣的做法對於寶寶的咀嚼及吞嚥訓練都不夠，在之後進入吃固體食物時，也容易遇到困難，時間一久，寶寶的營養也會不均衡，更廣泛來說，還可能影響到說話的學習，爸媽們不可掉以輕心。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶口腔發展要注意！】