【親子共餐】專家：子女長期獨自吃早餐　可致偏食、肥胖甚至抑鬱

一大清早，小強起不了床，媽媽擔心他上學遲到，總是得大吼，匆忙之間，常來不及一起吃早餐，就在學校附近早餐店買些奶茶、漢堡或三明治，這就樣解決了早餐，這是許多家庭早上共有的場景。

一大清早，小強起不了床，媽媽擔心他上學遲到，總是得大吼，匆忙之間，常來不及一起吃早餐，就在學校附近早餐店買些奶茶、漢堡或三明治，這就樣解決了早餐，這是許多家庭早上共有的場景。（Gettyimages／視覺中國）

據台灣董氏基金會食品營養中心調查發現，台灣超過5成孩子常獨自吃早餐，且家庭共餐比例降低，長期下來，孩子容易偏食挑食，體重難以控制，且提高憂鬱、焦慮傾向。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，「親子共餐是一家人最寶貴的時刻」，越來越多研究發現，親子共餐對孩子的飲食行為發展及體重控制有着重要影響，甚至也左右了情緒管理能力。

在飲食習慣方面，2011年1篇刊登於「兒科雜誌」、回顧17篇以2～17歲兒童與青少年研究就發現，如果每週至少3次與家人共餐，則孩子可降低12％過重風險、35％暴飲暴食行為，以及增加24％吃到更健康食物的機率。

另1則刊登於「預防醫學與公共衛生期刊」研究，調查人員針對分析7～9歲孩子的飲食習慣，結果發現，與每月低於2～3次在家親子用餐的孩子相較，每天至少1餐與家人共餐的孩子，過重機率減少9倍之多。

每月低於2～3次在家親子用餐的孩子相較，每天至少1餐與家人共餐的孩子，過重機率減少9倍之多。 （Gettyimages／視覺中國）

台灣也有相關研究，董氏食品營養中心於2015及2017年分別對近2萬名家長進行雀巢健康兒童全球計畫「兒童生活及飲食習慣調查」，結果顯示，有共食早餐習慣的家庭中，孩子較不偏食、挑食，能攝取較多健康食物，如蔬菜、水果、全榖、乳品等。

如果能夠提高親子共餐頻率，也可以提高孩子情緒管理能力，並減少青春期的叛逆行為，並降低喝酒、吸煙、毒品使用等成癮行為。

如果能夠提高親子共餐頻率，也可以提高孩子情緒管理能力，並減少青春期的叛逆行為，並降低喝酒、吸煙、毒品使用等成癮行為。 （Gettyimages／視覺中國）

2013年於韓國「家庭醫學期刊」1項研究針對5～6年級孩子的家庭進行調查，發現親子共餐頻率較高的家庭，每週共餐超過14次，孩子在人際關係、適應力、生長力、感性與決心等發展上，均有顯著提升；相反的，生長在共餐頻率較少的家庭，孩子較容易憂鬱、焦慮。

諸多研究證實，看似小事的親子共餐，對孩子的身心發展，卻有着舉足輕重的角色，但令人遺憾的是，調查顯示，國內超過5成孩子常是1個人吃早餐，且家庭共餐比率越來越低。

生長在共餐頻率較少的家庭，孩子較容易憂鬱、焦慮。 （Gettyimages／視覺中國）

「親子共餐好處多多」許惠玉主任強調，在餐桌上一起用餐，可以說是家裏最寶貴、溫馨的時刻，這個時候，大家應該放下手機，別再盯着螢幕，家長多與孩子聊聊在學校發生的趣事、關心孩子的交友狀況。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】親子共餐很重要！別讓孩子輸在起跑點】