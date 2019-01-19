【兒童健康】美國兒科學院：流感疫苗打針好過噴鼻│Sci Papa

近來基本上一看新聞，就看到有關流感的資訊，尤其小朋友的衛生意識比較低，傳染性這麼高的流感，幼稚園或小學學生在校園相互傳染，真的十分難以避免。星期五，筆者收到學校停課的消息，希望能有效減少感染流感的個案。 事實上，除了停課，接種流感疫苗亦有助小孩避免感染流感。不少醫療機構都有呼籲大家接種流感疫苗，就連香港衛生署及醫管局亦有不少宣傳，但有接種疫苗的人還不是佔絕大多數。部份人可能不相信疫苗的效用，但另外有一部份相信疫苗有效的，但卻沒有接種，究竟是什麼原因？因為想逃避打針。

醫生，唔打針得唔得呀？

今年，有不少人提到一種噴鼻式流感疫苗，對怕打針的needle-phobic人士，就有如沙漠中的水泉，簡直救他一命。不過，剛剛在一月，美國兒科學院就提出了一個研究數據，指噴鼻式的流感疫苗比打流感疫苗針的效用較低。

一個包括了五個獨立研究的綜合分析指出，在不同的小孩年齡組別，噴鼻霧劑或減毒活疫苗（LAIV4）對甲型流感的有效性低於注射式的流感疫苗（IIV）。這項研究亦檢視了美國兒科學會（AAP）和美國疾病控制與預防中心（CDC）之前審查的一些數據，這些數據令他們決定了在2016-17和2017-18期間不推薦噴鼻噴霧疫苗。

（getty images） 筆者自己也為兩位女兒選擇了注射式流感疫苗，除了因為以上的專家意見之外，亦因為噴鼻式疫苗有機會在小孩接種疫苗時掙扎而影響吸收份量，最後更可能影響疫苗效用。 「醫生，唔打針得唔得？」 「打針，快啲好喎！」 雖然筆者兩個女兒及太太都是needle phobic，但最後她們三人都能夠克服，接種流感疫苗，為自己對抗流感勇敢一次！ 參考資料：https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Nasal-Flu-Vaccine-was-Less-Effective-Than-Injected-Version-Among-Children-and-Teens-in-Recent-Seasons.aspx Sci Papa （專頁：Scientific Papa） 喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083