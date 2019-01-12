正面的媽咪都有患上產後抑鬱症的風險？！｜Sci Papa

十月懷胎到嬰兒出世，本來看似是一件開心事，但生BB的痛，照顧BB的壓力，都可以令不少媽咪情緒波動——甚至演變為產後抑鬱症。好多媽媽，甚至爸爸都是聽到就怕怕，又總會覺得不會發生在自己身上，但即使是英國一個如此發達的國家，都有一半患有產後抑鬱的媽媽未能被臨床確診，增加了導致嚴重後果的機會！

（GettyImage） 抑鬱症其中一個最可怕的地方，就是平日像個開心果的人，此病都可以突破他們的防線，而這些開心果更因被普遍認為不會患上抑鬱症而往往被忽略，以為他們只會不快樂一會兒，便會自己痊癒；而一項新研究發現，有一些開心果媽媽，都面對被身邊人忽視內心的悲痛，而有較高患上產後抑鬱症的風險的關連。 英國肯特大學據296名媽媽的調查數據發現，平時沒有表現出抑鬱、焦慮、有壓力的「三無媽咪」，當遇上生產併發症時，患上產後抑鬱症的風險，竟然比有這些抑鬱症的風險，竟然比有這些抑鬱症狀的媽咪為高！

研究員指出，平時已經有這三種症狀的媽咪，身邊人都會對他們特別敏感，於是一出事就好快會被發現；反過來說，那些平日較為正面的「三無媽咪」，好多時會被身邊人忽略，覺得他們自己都可以處理好自己的情緒，反而令這些媽咪出事時無人支援，更大機會走進產後抑鬱症的陰霾。

（GettyImage） 事實上，這個研究只是關連性的發現，要證實「三無媽咪」是因為被忽略，當有生產併發症會有較高風險患上產後抑鬱症，還要更多的數據。但這個研究卻正正帶出了，我們不能忽視抑鬱症來襲的風險，尤其是平時較為樂觀的人，遇上重大困擾時，亦需要身邊人多多支持！ 身邊有個開心果老婆的男性，當然值得高興，身邊有人為你不時帶來歡樂；但當她遇上困擾時，切記不能掉以輕心讓她一個人面對，反而應更加努力去保護你身邊的這顆開心果——因為易求無價寶，難得開心果老婆！

Sci Papa （專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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