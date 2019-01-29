居日生活體驗——日本學校過新年！│人字拖Mama

這是「人字拖家庭」第一次在日本過新年呢！一家四口兩大兩小的我們，覺得樣樣事物都很有趣，今次想分享一下囝囝和囡囡的學校怎樣和孩子們過新年！

囝囝和同學拍檔，事先商量好節拍，你一下我一下地才槌，避免打到對方的槌子。每盆米糕要槌至少20至30分鐘，達到一定的黏韌度後才可以拿去蒸煮。

日本過新年少不了「槌年糕」(Omochitsuki)！

先解釋一下，原來日本年糕的製作其實非常費勁！要隔夜把米浸軟、煮熟，然後把煮熟的米飯倒在一個大盆裡，幾個人一起用大木槌反覆槌打，槌完一大輪後才可以拿去蒸煮。槌年糕是項體力勞動，還要有人在旁邊不停把粉團反轉再反轉，才能搥打得均勻，傳統習慣是一邊槌，一邊吆喝…… 這年糕，真是少點氣力和人手都吃不了！

兒子的學校每年都舉辦「槌年糕」儀式，一早就招募了大批家長當義工，很多日本爸媽都積極參與。 他們隔天已在學校廚房煮好大一盆盆的熟米飯，槌年糕前，爸爸們要合力先把米飯用力壓成團狀，才可讓孩子們輪流槌打。當然，小孩哪有足夠氣力，大家都只是玩玩罷了，其實最後都是爸爸們把年糕槌軟。