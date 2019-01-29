居日生活體驗——日本學校過新年！│人字拖Mama

這是「人字拖家庭」第一次在日本過新年呢！一家四口兩大兩小的我們，覺得樣樣事物都很有趣，今次想分享一下囝囝和囡囡的學校怎樣和孩子們過新年！
（編按：撰文及照片提供為人字拖Mama，為尊重私隱，部份小孩面孔打格處理。）
囝囝和同學拍檔，事先商量好節拍，你一下我一下地才槌，避免打到對方的槌子。每盆米糕要槌至少20至30分鐘，達到一定的黏韌度後才可以拿去蒸煮。
日本過新年少不了「槌年糕」(Omochitsuki)！
先解釋一下，原來日本年糕的製作其實非常費勁！要隔夜把米浸軟、煮熟，然後把煮熟的米飯倒在一個大盆裡，幾個人一起用大木槌反覆槌打，槌完一大輪後才可以拿去蒸煮。槌年糕是項體力勞動，還要有人在旁邊不停把粉團反轉再反轉，才能搥打得均勻，傳統習慣是一邊槌，一邊吆喝…… 這年糕，真是少點氣力和人手都吃不了！
兒子的學校每年都舉辦「槌年糕」儀式，一早就招募了大批家長當義工，很多日本爸媽都積極參與。 他們隔天已在學校廚房煮好大一盆盆的熟米飯，槌年糕前，爸爸們要合力先把米飯用力壓成團狀，才可讓孩子們輪流槌打。當然，小孩哪有足夠氣力，大家都只是玩玩罷了，其實最後都是爸爸們把年糕槌軟。
「獅子舞」
槌年糕吃飽之餘，學校還安排了傳統新年「獅子舞」(Shishimai) 。這是從中國傳入的舞獅傳統，舞獅者外，還有打鼓和吹笛伴隨，「獅子」樣子有點嚇人，除了起舞和耍雜技外，還會輕輕用嘴碰每個小孩的頭，有吉祥之意，象徵把孩子的厄運噬掉，那孩子未來一年都會健康幸運。
女兒讀的幼稚園優點不同，老師們透過許多日本傳統新年小玩意和遊戲，讓孩子們認識新年習俗。例如「福笑面」遊戲。
這是由江戶時代傳下來的過年遊戲，叫「福笑面」(Fukuwarai)。玩的人要先蒙上眼睛，然後要聽從旁人的指示把眼、耳、口、鼻、眉等黏在圖畫紙的臉上，福笑面的臉型趣怪，遊戲沒有特定的輸贏方式，可以比較誰能切出最端正的面孔，又或最逗趣的面孔。
傳統日本過年時會一家人圍在一起玩這遊戲，象徵笑聲能帶來福氣的意思。
到寺廟祈福是日本人在各節日常做的傳統之一。
初諧（新年祈福）
在日本，寺廟和神社隨處可見，新年去寺廟祈福更是日本人過年的指定動作。儘管孩子們可能來自不同宗教信仰背景，但老師們帶小朋友親身體驗和認識一下這個國家獨有的文化，並教導他們參觀神社時的恰當禮儀, （例如用池水洗手，參拜時拍手兩下，再合十鞠躬），以及保持應有的禮貌，也是挺不錯的。