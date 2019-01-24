【廣東話兒歌】包辦曲、詞、動畫　80後媽媽以母語為孩子創作兒歌

如果此刻要你唱一首兒歌，除了《Baby Shark》外，你會想起哪一首歌呢？是英文歌還是廣東話歌呢？ 80後媽媽Veronica是一位幼稚園音樂老師，平時會透過兒歌向學生傳遞不同訊息，幫助建立他們的認知及價值觀。眼見近年愈來愈少廣東話兒歌，她便於5年前開始踏上兒歌創作人之路，希望香港小朋友有屬於自己的歌曲陪伴成長。 攝影：羅國輝 攝錄：林宛津 李賢華 剪接：林宛津

身為老師，Veronica認為兒歌有教育作用，「可以幫助小朋友學習、記憶，例如《Head and Shoulders, Knees and Toes》，小朋友一邊唱，身體邊跳著舞，已經不知不覺學習到身體部位名稱」。兒歌也是陪伴孩子快樂成長的伙伴，長大後仍會深刻地烙印在腦海中，成為美好的童年回憶。 不過，坊間受歡迎的「洗腦」兒歌都是以英文為主。Veronica認為自己的母語是廣東話，希望看到更多廣東話兒歌，孩子們可以唱更多廣東話兒歌。而媽媽的身份也推動了她開始創作，「有了小朋友後，很難長時間工作、定期去進修，我就開始想如何可以做一些屬於自己的事，開始學如何創作音樂。這些全部都可以在家中完成。」於是，Veronica五、六年前就開始在學校創作，為每個學習主題配上兒歌。後來為了讓更多孩子聽得到自己的創作，她更成立「奇音樂‧奇世界」YouTube頻道，至今有接近30條影片。

Veronica最新原創歌曲《一隻恐龍在旺角》 包辦曲、詞、動畫 以廣東話帶出本土文化 起初Veronica會為傳統兒歌重新編曲，填詞，配上有趣、簡單的廣東話歌詞。例如她把《Twinkle Twinkle Little Star》中的「Twinkle Twinkle Little Star/How I wonder what you are/Up above the world so high/Like a diamond in the sky」，改成「從前有個小寶貝／媽媽給他支小火箭／天天想跟它飛天去／飛天去呀飛天去」。近期她就開始創作新曲新詞，以廣東話帶出一些本土文化，例如《一隻恐龍在旺角》一曲。 在創作的時候，Veronica會令歌曲的旋律更容易記、容易入腦；多重複簡單易明的歌詞，讓小孩一定能夠理解得到。「不過因為廣東話跟英文不同，英文歌詞很容易寫得合音，但廣東話歌詞很容易出現不合音，有奇怪的效果，」所以她會更留意歌詞跟音韻的配合。另外她亦希望歌曲內容可以帶出正面的訊息和教育意義。

以媽媽身份與兒子享受創作過程 Veronica不止編曲、錄音及後製，還會親自加上可愛的動物插圖及動畫，將故事融入歌曲，令歌曲更生動及吸引小朋友，所以一段兩至三分鐘的影片，要用上一個多月的時間去完成。雖然她本身有正職又要兼顧家庭，但無阻她的創作路，「媽媽這個身份更加可以用小朋友的角度去看每件事，最方便的一點是在創作兒歌時可以找他（兒子）來做實驗。如果你這句寫得好，其實他可以即刻開心地唱。」 (以下皆是Veronica自己繪畫及製作的畫面)

+ 6 + 5 + 4