【廣東話兒歌】包辦曲、詞、動畫　80後媽媽以母語為孩子創作兒歌

Veronica最新原創歌曲《一隻恐龍在旺角》

包辦曲、詞、動畫 以廣東話帶出本土文化

起初Veronica會為傳統兒歌重新編曲,填詞,配上有趣、簡單的廣東話歌詞。例如她把《Twinkle Twinkle Little Star》中的「Twinkle Twinkle Little Star/How I wonder what you are/Up above the world so high/Like a diamond in the sky」,改成「從前有個小寶貝/媽媽給他支小火箭/天天想跟它飛天去/飛天去呀飛天去」。近期她就開始創作新曲新詞,以廣東話帶出一些本土文化,例如《一隻恐龍在旺角》一曲。

在創作的時候,Veronica會令歌曲的旋律更容易記、容易入腦;多重複簡單易明的歌詞,讓小孩一定能夠理解得到。「不過因為廣東話跟英文不同,英文歌詞很容易寫得合音,但廣東話歌詞很容易出現不合音,有奇怪的效果,」所以她會更留意歌詞跟音韻的配合。另外她亦希望歌曲內容可以帶出正面的訊息和教育意義。