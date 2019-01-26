搖呀搖，嬰孩真係會瞓得好啲？！│Sci Papa

當大女兒仲係初生嬰兒時，佢嘅睡眠對筆者嚟講曾經係一個惡夢，而家已經過咗有五年多時間，但仲係歷歷在目。
筆者有試過要成晚抱住佢瞓，仲要無間斷咁喺個廳漫步，因為一坐低佢就哭聲震天；筆者亦有試過一邊食飯，一邊用個膝頭哥去搖部high chair，等佢無咁易醒。輕輕嘅搖擺，似乎對嬰兒嘅睡眠有一定嘅幫助。
甚至筆者嘅媽媽或陪月，都係一聽到嬰兒喊，就會輕輕搖動佢，更驅使太太後來提議筆者買多部電動搖擺high chair畀女兒——當然被筆者一口拒絕，手動嘅慳錢、慳電又環保，仲可以當做運動添！
(Getty Images)
事實上，前人留落嚟嘅智慧有時又真係不能忽視！搖住瞓就會瞓好啲，竟然都有科學根據？！
一個瑞士嘅研究團隊，招募咗18個健康嘅年輕人喺實驗室進行睡眠監測。第一晚先畀佢哋習慣喺實驗室瞓覺，之後兩晚中其中一晚，佢哋瞓喺輕輕搖擺嘅床上；另一晚，佢哋就瞓喺一張冇搖擺嘅床上。
研究數據顯示，呢啲年輕人喺搖擺嘅床上入眠得更快，而佢哋都會有更多時間停留喺深層睡眠，甚至醒來嘅次數會更少。更重要嘅係，喺搖擺床上瞓覺嘅人會有更好嘅記憶。
進一步嘅研究更發現，搖擺影響睡眠時嘅大腦電波，令大腦丘腦皮質網絡中嘅神經活動變得同步，令人瞓得更好同時亦能鞏固其記憶。呢項研究除咗為失眠和睡眠質素低嘅人帶嚟新希望之外，亦間接解釋咗點解大女兒細個咁鍾意被輕輕搖擺，同埋筆者半夜無眠嘅著搖或用high chair搖住大女嘅辛酸，！
順帶一提，搖只可以輕輕力，嬰兒嘅身體仲好脆弱，太大力搖晃可能會對佢哋造成傷害！
參考資料：https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190124110844.htm
Sci Papa （專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。