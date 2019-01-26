搖呀搖，嬰孩真係會瞓得好啲？！│Sci Papa

當大女兒仲係初生嬰兒時，佢嘅睡眠對筆者嚟講曾經係一個惡夢，而家已經過咗有五年多時間，但仲係歷歷在目。

筆者有試過要成晚抱住佢瞓，仲要無間斷咁喺個廳漫步，因為一坐低佢就哭聲震天；筆者亦有試過一邊食飯，一邊用個膝頭哥去搖部high chair，等佢無咁易醒。輕輕嘅搖擺，似乎對嬰兒嘅睡眠有一定嘅幫助。

甚至筆者嘅媽媽或陪月，都係一聽到嬰兒喊，就會輕輕搖動佢，更驅使太太後來提議筆者買多部電動搖擺high chair畀女兒——當然被筆者一口拒絕，手動嘅慳錢、慳電又環保，仲可以當做運動添！

Sci Papa （專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。