【親子料理．情人節篇】一齊整畀爸爸食！熊仔合桃糖霜餅詳細教學

糖霜和餅乾類似畫筆與畫紙，每個人都可以發揮創意製作各種驚喜的圖案，只要調配出亮麗的顏色，即可輕鬆進入到糖霜餅乾彩繪的世界，勾勒出動物、花草或人物的夢幻造型，不僅好看更好吃。

製作時間：約70 分鐘 難易度：★★☆☆☆ 製作數量：30 個 最佳賞味：7 天

小熊合桃糖霜餅乾部分材料（KidsPlay親子就醬玩提供）

食材準備 【A. 合桃朱古力餅乾】 奶油 ................................. 122g 細砂糖 ............................... 70g 精鹽 ......................................2g 全蛋 ................................... 1顆 楓糖漿 ............................... 12g 低筋麵粉 ......................... 190g 耐烤焙朱古力豆 ............. 135g 合桃碎 ............................. 200g 【B. 檸檬糖霜】 糖粉 ................................. 460g 新鮮檸檬汁 ....................... 10g 蛋白 ................................... 90g 【A+B組合】 合桃朱古力餅乾 檸檬糖霜 黃、紅色天然色素 深黑純可可粉

【A. 合桃朱古力餅乾】

點擊圖片放大，細閱合桃朱古力餅乾詳細製作步驟▼▼▼

+ 2

【B. 檸檬糖霜】

點擊圖片放大，細閱檸檬糖霜詳細製作步驟▼▼▼

【A+B組合】

點擊圖片放大，細閱如何將朱古力餅乾與檸檬糖霜混合▼▼▼

【Tips】

此道材料的楓糖漿也可以改用蜂蜜代替，這兩種食材都各具有獨特的風味及口感。合桃含有優量的油脂，可以切碎使用，或者也可以依照個人喜歡的乾果食材做變化，如杏仁粒，提子乾等材料。

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】