6款DIY玩具教學！飄浮球、空氣槍　神奇好玩又易整　兼學科學原理

這週要來玩玩有名的「白努利定律」的科學小遊戲。在玩遊戲前，先來了解什麼是「白努利定律」？

文：滾妹這一家

白努利定律

流體的流速越大，壓力就會越小，且任何空氣和液體都可以使用這個定律。空氣有流動時，流動的部分壓力會變小，且流速越快，壓力就越小。正因空氣流動處的壓力小，所以會帶動大氣壓力，從四面八方網空氣流動處推擠，這樣就會形成一股垂直於流動方向的力量。

1. 常見的白努利定律遊戲：飄浮球

準備一根可彎曲的吸管，將彎曲的部分往上折，並用剪刀將吸管減成四瓣（如圖）。再將發泡膠波放在花瓣狀的管口處，輕輕吹氣，發泡膠波就會飄浮在半空中喔！

飄浮球（親子就醬玩提供）

原來，因白努利原理的影響，周圍的大氣壓力會往中間有氣流的地方推，使氣流沿著球面流動，所以發泡膠波不會被吹走，且靠着大氣壓力推擠的力量，穩定的飄浮在半空中喔！

2. 飄浮球：不落的乒乓球

將乒乓球放在風筒上，乒乓球也會浮在空中不落下喔！用風筒和乒乓球來玩個「投籃遊戲」吧！

不落的乒乓球（親子就醬玩提供）

3. 跑啊，小紙環！

用吸管對着紙環的中間吹氣，紙環就會往前跑喔！須將紙環吹進前方的盒子中才算過關喔！妹子為了將紙環吹進盒中，都爬到桌子上了咧！真認真！

小紙環遊戲（親子就醬玩提供）

原來，這也是白努利原理的影響。試試看，如果在紙環的上方吹氣，紙環又會有甚麼動作呢？

4. 怪怪的飛行器：吸管飛機

準備兩條各寬2.5cm*長22CM、寬1.5cm*長16cm的紙條，和一根吸管。將兩張紙條捲成紙環狀後固定在吸管的兩側即可。

原來吸管飛機能飛的原因是由於環狀飛行翼上方的空氣流速要大於底端的空氣流速，因此能產生一個向上的爬升力。試試看，如果將紙環的大小改變或是增加紙環，又會有什麼變化？如果，大小紙環的方向不一樣，吸管飛機又會怎麼飛呢？

6. 簡單小巧的「吸管空氣槍」

還記得小時候常常用空心的筆筒和營養午餐的橙皮，和同學玩起橙皮空氣槍的遊戲。利用吸管、筷子和一糰黏土也能做出簡單小巧的迷你空氣槍。

吸管空氣槍（親子就醬玩提供）

利用科學原理可以做成許多的玩具和遊戲，妹子玩都玩不膩。尤其是造形怪怪的吸管飛機，只要像射紙飛機那樣的輕輕射出去，就能飛的很遠囉！這個玩具妹子直呼「好好玩喔！」，試試看吧！

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】