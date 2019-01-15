【親子食譜】冬天最啱！幫孩子暖身禦寒兼提升免疫力的黑糖葱薑湯

記得我們小時候，娘家媽媽從一入秋開始，廚房就會時不時散發出濃濃的葱薑香。小時候物資比較不充裕，但其實長輩們還是對飲食非常注重，從小幫我們身體打好底子。每當天氣轉涼時沒雞湯喝、沒魚肉吃，也會簡單煎個麻油薑薑蛋、葱薑茶給家人養身暖身。前幾天聽到黃爸咳不停，我娘又提議要包水餃，去市場又是搬高麗菜、又是扛了好幾把葱……結果……根本就是為了要蒐集葱鬚。

黑糖葱薑湯（親子就醬玩提供）

家庭料理常用的葱，平常我們都會習慣把末端葱鬚切除丟棄，但……其實葱不只是入菜、當佐料，從青蔥、蔥白到今天的主角「葱鬚」都有不同保健效果。特別是時序入秋後，在季節交替之際，呼吸道疾病好發期，很容易就感冒一個咳過來、一個擤過去，像哥哥最近也開始夜夜鼻塞睡不好。如家有過敏或是氣喘兒，更需要特別注意保暖、多食補。

一般感冒分為：風熱型感冒／風寒型感冒（啊不都一樣是感冒，到底要怎麼分辨？）

前者風熱型，會出現發燒、畏寒、喉嚨紅腫發炎、黃鼻涕、口乾舌燥，避免喝辛溫薑湯「火上加油」。

這道娘家媽媽家傳的「黑糖葱薑茶」，也是我們小時候一入冬最常喝的「家庭飲料」適合後者「風寒型感冒」，可以緩解因感冒引起的偏頭痛、喉嚨癢（痰清稀）、鼻塞、清透且稀鼻涕。備料簡單，大人、小孩全家都能喝，促進排汗又暖胃，女孩每月m來也能舒緩腹部不適——暖宮啊。

黑糖葱薑湯湯料（親子就醬玩提供）

【食材準備】 1、蔥鬚 -------------------------------------- 適量（可保留多一些蔥白） 2、薑片 -------------------------------------- 適量（洗淨帶皮切片） 3、桔餅 -------------------------------------- 7-8顆 4、紅棗 -------------------------------------- 7-8顆（洗淨畫刀） 5、黑糖 -------------------------------------- 50g 6、水 -------------------------------------- 2000cc

點擊圖片放大，細閱黑糖葱薑湯詳細製作步驟▼▼▼

葱含有大量的蒜素，所以覺得氣味刺鼻，但抗氧化力強，平常多吃葱，能清除自由基，提升免疫力，大家也可以保留多一些的蔥白和蔥鬚一起煮，容易手腳冰冷的女孩也有助於驅逐體內寒氣哦。這次備料裡的桔餅，也可常煮「麻油桔餅薑薑蛋」，是非常好吃的溫補料理。

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】