6個玩玩具技巧提昇小朋友的溝通能力│Miss Carley

早前，我們討論了如何為小朋友選購玩具，那麼在和小朋友玩耍時，家長又有甚麼要注意的地方及技巧以提昇小朋友的溝通能力呢？今次就分享6個玩玩具的小技巧，讓家長與小孩玩耍時，也可趁機提昇溝通能力。

與小孩溝通時，把速度、角度調整至小孩模式是很重要的。（VCG圖片）

1：放慢說話速度

生活在緊張的都市，我們都習慣了行動快、說話快，然而，用成人的說話速度對小朋友說話，對於言語能力尚在發展中的小朋友來說，卻未必合適。家長對小朋友說話時，宜放慢說話速度，讓小朋友有多點時間消化及作出回應。

2：和孩子同一高度

在和小朋友說話前，宜坐下或蹲下來，眼睛保持和小朋友同一個水平，維持目光接觸，要知道，目光接觸和身體語言等也是溝通十分重要的部份呢！

3：觀察及等待

之前「在跟從孩子興趣，讓孩子作主導」中也提及過，在與小朋友說話時，我們可以多些觀察孩子的身體語言，跟從孩子的興趣去玩耍，而非用成年人既定的形式去玩，因此，耐心觀察和等待是必須的。