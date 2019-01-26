6個玩玩具技巧提昇小朋友的溝通能力│Miss Carley

撰文：育兒教室
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早前，我們討論了如何為小朋友選購玩具，那麼在和小朋友玩耍時，家長又有甚麼要注意的地方及技巧以提昇小朋友的溝通能力呢？今次就分享6個玩玩具的小技巧，讓家長與小孩玩耍時，也可趁機提昇溝通能力。
與小孩溝通時，把速度、角度調整至小孩模式是很重要的。（VCG圖片）
1：放慢說話速度
生活在緊張的都市，我們都習慣了行動快、說話快，然而，用成人的說話速度對小朋友說話，對於言語能力尚在發展中的小朋友來說，卻未必合適。家長對小朋友說話時，宜放慢說話速度，讓小朋友有多點時間消化及作出回應。
2：和孩子同一高度
在和小朋友說話前，宜坐下或蹲下來，眼睛保持和小朋友同一個水平，維持目光接觸，要知道，目光接觸和身體語言等也是溝通十分重要的部份呢！
3：觀察及等待
之前「在跟從孩子興趣，讓孩子作主導」中也提及過，在與小朋友說話時，我們可以多些觀察孩子的身體語言，跟從孩子的興趣去玩耍，而非用成年人既定的形式去玩，因此，耐心觀察和等待是必須的。
（Miss Carley提供照片）
4：別只顧問問題
作為成年人，在與小朋友玩耍時，我們習慣了不斷向小朋友問問題，例如「呢個乜嚟㗎？」「你要乜顏色呀？」適當的問題是必須的，但太多的問題或會令小朋友有壓迫感，家長可以嘗試用短句描述小朋友玩的情況及東西，讓小朋友多聽多理解，避免問太多問題。
5：擴張句子
成人可以按小朋友所說，把小朋友的說話連成較長的句子，例如小朋友在玩車時說「車車，行」，家長可以說「係呀，車車喺度行」。
6：延伸句子
除了加長小朋友的句子外，家長還可以替小朋友所說的補充資料，例如小朋友在玩煮飯仔時說 「切蘋果」，家長可以說 「係喎，你切呢個好大嘅蘋果喎！」