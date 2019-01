【親子教育】沒信心做好爸媽的角色怎麼辦？

有位媽媽曾經跟我說:「我字都唔識多隻,唔係一個叻媽媽。每次聽到其他家長在小組頭頭是道地分享培育心得,我就自愧不如。」

社會對「父母」的期望、標準,令不少爸媽或多或少承受著「比不上」、「力有不逮」的自卑感。這種不足的感覺,並不好受。究竟,該怎麼做才能提升自己為人父母的信心,擁有更好的心理狀態去培育孩子?

各位爸媽,請不妨先問問自己:

「我有的是自卑感,抑或是自卑情結?」

「點解你咁喜歡媽媽呀?」我問她的兒子。

「因為佢煮的蕃茄豬扒飯好好食!仲有,媽媽笑得好靚。」他甜絲絲地答道。

不難想像,她是一位親切、愛護孩子又廚藝了得的媽媽。

而你又找到了自己作為父母的獨有優勢了嗎?

最後,不論你是否已為人父母,遇到身邊的爸爸媽媽時,請盡量少給一點「權威式」、「罐頭式」的建議,給予多一點欣賞及肯定吧!

*以上故事人物純屬筆者據資優教育及心理輔導經驗而創作出來的虛構個案。

