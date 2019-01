父母被子女情緒牽着走　用正念放下煩惱｜Barbara媽媽

直到有一次參加教師培訓的時候,老師引導我們討論我們關懷的是甚麼?我們每天就是由早到晚勞勞役役地為著家庭、孩子、工作、目標等等不斷付出,卻都感到不同程度的無力或疲累感。我們是否每日掏空了自己去為他人付出,卻很少關懷自己,與自己溝通、留意自己的需要?

回來後仍有情緒出現也是正常不過的事情,但我發現持續練習正念讓我經常跟自己的內在溝通,更能明白及關懷自己的需要,而且讓我能從豁然開朗的角度看事情。慢慢地心裡覺得很富足,我不再容易被兒子們的「曳」激怒,情緒出現減少了,與家人及兒子的關係和諧了很多。環境在變,心境沒變,走到那裡都一樣。環境沒變,心境轉變,仍樂得找到喜悅與平安。

Barbara Tsui (專頁: Let me grow Just like ME)

蒙特梭利老師,Rainbow Tree Children Education創辦人。育有6及11歲兒子,由懷孕開始尋求過很多不同的教育方法,深明現代父母在育兒路上的難處及掙扎。深信尊重孩子、給予愛與自由,孩子會按照自己的步伐成長,並超越成人期望。