【新年好去處】兩大主題樂園酒店推住宿送門票　感受歡樂新春氣氛

新年假期快到，想好和小朋友如何歡度假期了沒有？香港海洋公園萬豪酒店在2月19日正式開幕，而在即日到2月28日推出家庭住宿優惠，入住送公園入場門票連快證。而香港迪士尼樂園繼續推出港人生日優惠，在入住期間慶祝生日即獲賭樂園一日門票，正值新年期間，小朋友還可享受的特別工作坊和舞獅表演。

香港海洋公園萬豪酒店即將開幕，由即日起推出「精彩家庭樂住宿計劃」，每房每晚由港幣2,890元起，優惠包括海洋公園入場門票連海洋快證（兩成人和一小童）、「萬豪小護照」兒童活動、園內消費現金券300元、免費泊車位、7折海灣餐廳自助晚餐，還有特別版兒童背囊和主題公仔作為留念。

而迪士尼由即日起亦推出港人的住宿優惠，只要預訂香港迪士尼其中一間酒店住宿及早餐套票，並於入住期間慶祝生日正日，便可免費獲贈樂園一日門票一張、指定遊樂設施的優先入場證、預留座位欣賞劇場表演，同行親友亦可享有門票85折優惠。其他優惠包括免費「毛巾蛋糕」和賀卡，還有在任何一間酒店和樂園內領取生日襟章。

入園利是。（歐嘉樂攝）

新春期間，迪士尼三間主題酒店均免費提供應節主題佈置，大堂設有許願版，可以讓大家掛上許願卡，酒店亦有一系列新年習俗為主題的親子活動，如大年初一有舞獅表演、初一至初三則有新春合唱團巡迴演出，並有期間限定的「迪士尼新春傳統市集」。而酒店亦有為小朋友設計新春主題手工藝創作活動，製作賀年裝飾。

而新年大年初一至初五入園，迪士尼準備了大利是，內含寓意金銀滿屋的朱古力金幣，以及購物和餐飲優惠券。而每日在城堡前，也有由財神高飛為主演的「財神高飛賀新歲」表演。