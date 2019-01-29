【新年大掃除】用白醋、梳打粉就得？家務助理教洗家居4大污糟位

下星期就是農曆新年，未開始大掃除的話相信也要起步了！家務助理教路，一支食用白醋和梳打粉已經可以清潔全屋，即使是廚房的頑固油跡、抽氣扇的萬年塵，甚至是孩子的玩具，統統都能處理！而且這種混合清潔劑天然、環保、無害，家務助理即教如何清潔家中4大污糟位！ 攝影：吳鍾坤 攝錄：詹郭敏 剪接：郭晉傑

家務助理英姐。 家居的物件積了一年滿滿的塵埃，想清潔的時候無從入手？「家務幫」的家務助理英姐教路，想清潔全屋只需一支白醋和一盒梳打粉，兩者混合暖水便是「萬能清潔劑」，萬年塵垢污跡統統都適用。 在清潔之前，先準備白醋和梳打粉的萬用清潔劑：3大匙梳打粉、500毫升白醋，再以1:2的比例加入暖水，即成！

抽油煙機

英姐表示，廚房最污糟的位置就是抽油煙機、爐頭和爐頭附近的位置，尤其喜愛製作煎炸食物的家庭，更是骯髒！英姐建議，最好每月清潔一次，尤需清潔容易積聚油垢的扇葉。

清潔方法如下：

抽氣扇

而浴室內，抽氣扇是比較難清潔的地方。英姐指，首先要看看抽氣是否能拆除，能拆除的才會拆下來清潔。很多人都說，在清潔後再安裝上去，抽氣扇就變壞，不能動了。英姐教路，在安裝的時候必須要留意扇葉上的半月形凹位，謹慎安裝就不會變壞了。

清潔方法如下：

+ 3 + 2

發霉位置

在浴室的洗手盆或是浴缸邊位，防水玻璃膠上易生霉跡，這些位置又黑又難以擦走，影響外觀且細菌會愈生愈多。英姐表示，使用「萬用清潔劑」一樣能完美KO霉菌！

清潔方法如下：

小朋友玩具 幼童常常放玩具入口，故必須要好好清潔。不過利用化學清潔劑後，如過水不淨，幼童猶如放清潔劑入口，因此英姐建議用較稀釋的白醋、梳打粉和暖水比例來清潔。而且，兒童玩具細緻位較多，她建議多準備一支牙刷來清潔細位。 清潔方法如下：