【賀歲電影】魔幻動畫老少皆宜　新年四大親子電影推介

1.動畫三部曲最終章-《馴龍記3》

榮獲金像提名動畫《馴龍記》來到第三部曲最終章─《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World),改編英國同名兒童小說系列,首兩集全球勁收4億美元,成為史上最受大小朋友歡迎的動畫電影之一。故事講述幾經冒險打拼,成為了百格島族長的思噎仔,與阿翠建立了人類與龍族和平共存的烏托邦。可是風平浪靜的日子不常, ,而最黑暗險峻的危機亦同時降臨,思噎仔和冇牙仔面臨前所未見的重大考驗!

上映日期:2019年1月31日