【賀歲電影】魔幻動畫老少皆宜　新年四大親子電影推介

每逢過農曆新年，入戲院觀賞賀歲片已成為是大家熱門活動之一，現集合4套適合一家大細入場欣賞的豬年親子電影，讓各位爸爸媽媽可與小朋友度過歡樂節日，增添喜氣。首推由英國兒童小說改編而成的動畫三部曲最終章《馴龍記3》、一眾樂高迷必棒場的《LEGO®英雄傳2》、迪士尼拿手歌舞片《魔法保姆》及日本溫馨幽默之作《綠野仙師 : 熊谷守一》。 (圖片由電影公司提供)

１.動畫三部曲最終章－《馴龍記3》 榮獲金像提名動畫《馴龍記》來到第三部曲最終章─《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)，改編英國同名兒童小說系列，首兩集全球勁收4億美元，成為史上最受大小朋友歡迎的動畫電影之一。故事講述幾經冒險打拼，成為了百格島族長的思噎仔，與阿翠建立了人類與龍族和平共存的烏托邦。可是風平浪靜的日子不常， ，而最黑暗險峻的危機亦同時降臨，思噎仔和冇牙仔面臨前所未見的重大考驗！ 上映日期：2019年1月31日

+ 11 + 10 + 9

2.樂高迷必棒《LEGO®英雄傳2》 口碑載譽的賣座動畫終於帶來萬眾期待的續集《LEGO®英雄傳2》，各路英雄在這全新動作歷險中，再度齊集磚磚堡拯救他們心愛的城市，故事講述磚磚堡居民再度面臨強大的新威脅，有來自外太空的樂高得寶入侵者，他們的破壞力遠比居民重建的速度厲害。阿墨、蕾絲、蝙蝠俠，與及他們來自遙遠、從未有人涉足過的領域，包括一個將一切化成樂章的奇怪星球朋友，要合力打敗入侵者，重建LEGO世界的和諧。 上映日期：2019年2月7日

+ 7 + 6 + 5

3. 迪士尼拿手歌舞片-《魔法保姆》 《魔法保姆》改編自澳洲著名作家 P.L. 卓華斯大熱小說系列，是廸士尼信心保證的歌舞電影，演員陣容鼎盛，除金球獎女星愛美莉賓外，更邀得金像影后梅麗史翠普及金像影帝哥連費夫加盟，是梅姨與愛美莉賓繼《穿Prada的惡魔》及《魔法黑森林》後第三度合作。故事是講述1930年代戰後的倫敦，Banks一家更遇到親人離世，大受打擊，在大家陷入低谷時，曾照顧他們的魔法保姆瑪莉波萍絲(愛美莉賓 飾)，突然帶住她的神奇皮喼及雨傘再度現身，並聯同好友Jack，用魔法為他們解決難題，更將希望及歡樂通通帶回來。 上映日期：2019年1月31日

+ 37 + 36 + 35

《綠野仙師 : 熊谷守一》宣傳海報 4. 日本溫馨幽默之作《綠野仙師 : 熊谷守一》 由日本國寶級演員《禮儀師之奏鳴曲》山崎努與已故金像影后《小偷家族》樹木希林主演，將日本殿堂級藝術家熊谷守一的傳奇人生搬上大銀幕，以溫馨幽默風格描繪日本近代藝術家熊谷守一近30年足不出戶，與妻子秀子留守家園的神隱時光。除了山崎努與樹木希林的精彩演出，性格男星《海街女孩日記》加瀨亮亦特別登場。 上映日期：2019年1月31日