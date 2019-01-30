【親子理財】訓練子女管控能力　有助減少文具不翼而飛　

小朋友由幼稚園進入小學後，突然要自己看管文具、書本等個人「財産」，一時間未必能妥善保管，不時出現甩漏。親子理財專家爸爸李錦認為小朋友有時可會是因大頭蝦遺失財物，也有機會是豪夾地送贈給同學，原因是未知道這些個人財物背後是源自父母賺錢買回來的，建議家長由子女放學一刻開始培養他們日常生活習慣，按部就班讓他們習慣對自己的事負責，有助減少個人財物不翼而飛。
攝：鄧倩螢、朱潤富
攝錄及剪接：李紫銘
今集親子理財錦囊：當父母發現子女遺失物品時不應立即罵小朋友。
今集探討問題：
「自從兒子升上小學後，經常放學回家後，被媽媽發現總有東西遺失，不是課本就是文具或外套，兒子說有時是把文具送了給同學，有時就是遺失了自己也懵然不知，擦膠更掉失了十多個，還有學校的課本、要家長簽名的通告更老是不知所踪，加重媽媽的負擔。」
理財錦囊
●當父母發現子女遺失物品時不應立即罵小朋友
●先與孩子溝通、了解物件不見的原因
●解釋「借」與「送」的分別
●教導子女不可以經常送文具給同學
●小一至小三時是進行自我訓練的時期
●家長宜接納子女的「甩漏」並向他們解釋
●從放學一刻開始訓練子女的管控能力
●可由短期記憶開始訓練
●讓孩子順次序按部就班培養日常習慣
例如：放學後回家後除鞋放在指定位置→執好書包→洗手 等等
●習慣每晚點清課本數量、執齊書包文具
前法興證券環球股票產品董事李錦近年積極推廣親子理財。
關於李錦
「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士青少年理財教育導師於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師
場地：童書館My Storybook