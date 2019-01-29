【舞獅爸爸】開舞獅館計劃設親子班　90後爸爸：最重要學尊師重道

在農曆新年中，我們都會看到傳統的舞龍舞獅表演，為新年增添氣氛及求福。可是時至今日，已經愈來愈少人願意入行，出現青黃不接的情況。 90後的陳樂霖10歲開始學習舞獅，眼看這行逐漸式微，加上去年迎接了女兒的來臨，遂於今年正式成立個人獅館，決心培育下一代將這項中國傳統國粹傳承下去。 攝影：朱潤富

筲箕灣每年佛誕都會有舞龍舞獅的傳統，小時候居於當區的陳師傅就在鑼鼓聲中長大，從小愛上舞獅這項運動。他10歲時主動跟當時在筲箕灣設獅館的鄭寶義師傅學習傳統南獅，升中後就加入學校舞獅隊，不出半年便被教授馬拉獅的夏昭建師傅指派代表香港出戰馬來西亞，參加2004年的「馬來西亞雲頂世界獅王爭霸賽」，最後更成功晉身決賽名列十大金獅。

女兒桐桐現年11個月大，在耳濡目染下，一拿起鼓棍就想即席表演一番！ 女兒出生更有動力將舞獅傳承下去 年輕時的陳師傅熱衷於參加比賽，獲獎無數；投身社會工作後，就開始轉作投身商業表演，至今已有超過18年的舞獅經驗，表演過逾千場舞獅。在舞獅界擁有輝煌的一頁，陳師傅認為舞獅是一個中國傳統文化，是香港歷史中不可或缺的。加上女兒桐桐於去年出生，他有感自己更加要將這項國粹傳承至下一代，所以今年就正式成立獅館「香港延陵派國術龍獅總會 —陳樂霖龍獅團」。

陳師傅教授的是馬拉獅，跟傳統的南獅不同。「馬拉獅主要是在新年跳梅花樁，獅子體型較細小、獅被較短，方便做出不同跳躍動作，表演起來輕巧一點；而傳統的南獅就體型較大、獅被較長，講究馬步和中國傳統工夫。」

那麼小朋友幾多歲就可以開始學舞獅呢？陳師傅指小學一、二年級便已經可以開始學習。他們會因應小朋友的身高體重去分配角色，「輕身的小朋友玩獅頭，稍為魁梧的玩獅尾，可以捧起獅頭。」而由於馬拉獅注重「玩獅」，會多舉起獅頭，可以訓練手腕、手臂的力量；獅頭主要做跳躍動作、獅尾就做推動角色，手臂和腳部的爆炸力都很重要，小朋友可以從中強健體魄。

從練習學習尊師重道、團體精神

陳師傅留意到現時的小朋友缺乏基本禮貌，而舞獅正正可以訓練他們，「學舞獅最重要是尊師重道，要師傅前師傅後，師兄弟要分輩份尊稱打招呼，從而有紀律、有歸屬感。」

另外，傳統上女孩子不能碰獅頭，通常在舞獅團中擔當樂手的角色，因應獅子不同動作打出不同配樂，但陳師傅同樣重視她們，「玩舞獅不是一個人，是一條team。除了獅頭獅尾，音樂都很重要，沒有音樂表演不完整。」團隊精神也是陳師傅想小朋友從舞獅中學習得到的東西。

盼開班拉近親子關係

在電子產品泛濫的時代，陳師傅認為父母和子女的互動愈來愈少，「爸媽有自己看電視，小朋友有自己打機，零溝通」所以他希望將來可以開辦親子舞獅班，讓父母和子女間可以有更多交流的機會，「爸媽做小前輩教導小朋友，他們打鼓、小朋友多舞動獅頭」。