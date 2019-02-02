當爸爸比當媽媽要幸福？！│Sci Papa

撰文：科豆
最後更新日期：
是咁的。
加州大學河濱分校一項針對18,000人嘅研究發現，爸爸從育兒所獲得嘅幸福感高於媽媽。
點解嘅？？
不如先講吓研究發現咗爸爸點樣幸福？
相對於冇生小朋友嘅同齡成人，爸爸們對自己嘅生活表示有更高嘅滿意度——覺得自己生活較美滿；報告亦指出佢哋比媽媽嘅情緒較為正面，亦較少喺日常生活中遇上煩惱；最重要係，爸爸們報告嘅抑鬱症狀都係比冇生小朋友嘅男性為少。
而呢項研究同時發現，喺某幾個項目，媽媽嘅情況係相反。例如，媽媽們報告嘅抑鬱症狀比冇生小朋友嘅女性為多。
（Getty Images）
再睇睇研究又發現咗乜嘢令爸爸育兒咁幸福？
研究作者Katherine Nelson-Coffey指出，爸爸感到比較幸福嘅部分原因，係在於佢哋同小朋友一齊共度嘅時光；好多時，都係用嚟「同佢玩」。
至於點解爸爸可以成日同小朋友玩，而媽媽唔可以？呢個研究就仲未俾到答案，但筆者認為好大可能係，照顧小孩日常生活呢個責任，都係落咗喺偉大嘅媽媽手中，所以爸爸先可以盡情咁同啲小朋友玩！事實上，筆者太太都用上唔少時間處理家中嘅瑣碎事同埋小朋友嘅生活日常，見到佢犧牲咗唔少時間做一啲未必人人喜歡做嘅瑣事，筆者又點可以只拋下一句「謝謝你」或「辛苦晒」，而仲唔乖乖哋同佢分擔？
參考資料：https://news.ucr.edu/articles/2019/01/30/fathers-are-happier-parents-mothers-new-study-shows
Sci Papa （專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。