當爸爸比當媽媽要幸福？！│Sci Papa

是咁的。 加州大學河濱分校一項針對18,000人嘅研究發現，爸爸從育兒所獲得嘅幸福感高於媽媽。 點解嘅？？ 不如先講吓研究發現咗爸爸點樣幸福？

相對於冇生小朋友嘅同齡成人，爸爸們對自己嘅生活表示有更高嘅滿意度——覺得自己生活較美滿；報告亦指出佢哋比媽媽嘅情緒較為正面，亦較少喺日常生活中遇上煩惱；最重要係，爸爸們報告嘅抑鬱症狀都係比冇生小朋友嘅男性為少。

而呢項研究同時發現，喺某幾個項目，媽媽嘅情況係相反。例如，媽媽們報告嘅抑鬱症狀比冇生小朋友嘅女性為多。