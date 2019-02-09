小孩遠離電話的法寶│Sci Papa

撰文：科豆
最後更新日期：
不少朋友同筆者一家相處過後，都好羨慕筆者：「點解你兩個囡冇問你攞電話玩嘅？」
係，筆者兩個囡對電話嘅興趣其實一啲都唔高，朋友們都想向我取經⋯⋯
於是，筆者對佢哋和盤托出，然後，佢哋都恍然大悟不過就絕無打算改過自新，點解嘅呢？
（Getty Images）
首先，筆者先講明，我係會喺兩個囡面前揸住部電話，而時間亦唔算少。（先講明，同佢哋玩嘅時候，筆者會集中亦盡量唔會用電話。）只係佢哋根本唔覺得電話係好玩。
因為⋯⋯
第一次搶到爹哋嘅電話時，佢睇到係一大堆中文字；係筆者用緊電話寫稿。
第二次搶到電話，佢睇到係一大堆英文；係筆者用緊電話睇科學期刊。
第三次搶到電話，佢又睇到係一大堆中文；係筆者用緊電話睇新聞。
第四次，佢又睇到係一大堆英文；係筆者覆緊電郵。
第五次，佢睇到係一大堆紅色數字；係家庭收入與支出計算後嘅「家庭經濟赤字」。
呢個咁嘅電話，大人都唔想搶啦，何況係小朋友？
冇錯，筆者部電話，點解無小朋友想搶？無他，勝在夠悶！
如果父母成日喺小朋友面前玩電話，而又玩得好開心好興奮嘅話，再加上電話屏幕係多姿多彩嘅遊戲時，你話小朋友知道咗仲抗拒到呢個玩具嗎？
Sci Papa （專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。
【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。