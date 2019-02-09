小孩遠離電話的法寶│Sci Papa

於是，筆者對佢哋和盤托出，然後，佢哋都恍然大悟不過就絕無打算改過自新，點解嘅呢？

係，筆者兩個囡對電話嘅興趣其實一啲都唔高，朋友們都想向我取經⋯⋯

不少朋友同筆者一家相處過後，都好羨慕筆者：「點解你兩個囡冇問你攞電話玩嘅？」

（Getty Images）

首先，筆者先講明，我係會喺兩個囡面前揸住部電話，而時間亦唔算少。（先講明，同佢哋玩嘅時候，筆者會集中亦盡量唔會用電話。）只係佢哋根本唔覺得電話係好玩。

因為⋯⋯

第一次搶到爹哋嘅電話時，佢睇到係一大堆中文字；係筆者用緊電話寫稿。

第二次搶到電話，佢睇到係一大堆英文；係筆者用緊電話睇科學期刊。

第三次搶到電話，佢又睇到係一大堆中文；係筆者用緊電話睇新聞。

第四次，佢又睇到係一大堆英文；係筆者覆緊電郵。

第五次，佢睇到係一大堆紅色數字；係家庭收入與支出計算後嘅「家庭經濟赤字」。

呢個咁嘅電話，大人都唔想搶啦，何況係小朋友？

冇錯，筆者部電話，點解無小朋友想搶？無他，勝在夠悶！

如果父母成日喺小朋友面前玩電話，而又玩得好開心好興奮嘅話，再加上電話屏幕係多姿多彩嘅遊戲時，你話小朋友知道咗仲抗拒到呢個玩具嗎？