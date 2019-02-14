不稀罕生日蛋糕的一代：如何讓孩子學會感恩？｜神老師&神媽咪

其實也不是每個孩子都稀罕我的蛋糕，有些孩子家境超好，平時昂貴又精緻的甜點隨手可得，我的蛋糕孩子怎麼會看得上眼？

有一次送了生日蛋糕給孩子，隔天她專程來告訴我，「我媽媽說紅葉的比較好吃，妳造的比較不香……」小孩呀，你有看到熊熊的眼睛瞪很大嗎？

其實我沒有生氣也沒有失望，但是我告訴孩子，「我的蛋糕是專程為你造的呀～有滿滿的心意，外面的蛋糕買不到～老師要上班，想着你們這個月生日，凌晨特地起來造的，妳這樣說會讓我傷心呀～如果你說聲謝謝，我會覺得我的努力是值得的。」

造蛋糕是為了班上幾個家裏沒辦法幫他們過生日的孩子，希望能讓他們帶條蛋糕回去跟家人一起慶生，又不能只造那幾個孩子的，所以我是每個月造蛋糕送給當月生日的所有孩子。

平時昂貴又精緻的甜點隨手可得，我的蛋糕孩子怎麼會看得上眼？（神老師&神媽咪）

清楚自己行為的目的，就不會因為一兩個孩子不懂得感恩或是說話太直接而難過，甚至不再繼續造，因為我知道，有些孩子要吃一塊蛋糕是多麼的困難。

社會老師要孩子們不要回收課本，因為他們一整個學期下來，累積的點數還來不及讓孩子們兌換獎品，要等到今天上課時才能換。孩子們在我面前七嘴八舌的說，「反正獎品也不會太好，乾脆不要換了！」「老師都嘛送鉛筆擦子，我根本不想拿……」聽到孩子們這樣說，我告訴他們，「一個社會老師要教好幾個班級，你們想想看有多少學生要換獎品？這些獎品都得要老師自掏腰包買來的，她好有心，想要鼓勵有努力的同學，妳們應該看到她的用心，而不是嫌棄老師的獎品不夠好。」

現在的孩子物質生活富裕，所有的東西得來都太容易，只看到獎品相對的金額，卻沒想到老師們為孩子準備獎品和蛋糕的心意。我們都別養出只接受不會感受的孩子，孩子習慣批評不會只對老師，而是對生活中所有為他們的付出，那是一種態度和習慣，只會批評的孩子不懂得感恩，千萬別帶着孩子否定老師的用心，沒有方法可以獎勵的孩子，老師真的使不上力呀～

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】

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