你是否假民主父母？社工：如心中已有決定，寧可不要問子女意見

媽媽：「我們今天去買新衣服呀!」 女兒：「好呀！」 到達服裝店後…… 女兒：「媽媽，我喜歡這件！」 媽媽：「這件不好，你家中也有類似的！」 女兒：「那這件好嗎？」 媽媽：「不好！這件那麼像男孩子！」

文：艾文妮姑娘（註冊社工）

女兒無奈放下衣服，然後媽媽雀躍的東奔西走為女兒選購衣服，怎知女兒反應冷淡，這說不好，那說難看。最後，媽媽氣沖沖的認為女兒「身在福中不知福」，沒買什麼就兩人黑著臉回家。

生活中，很多時候我們會邀請子女參與討論。有時候，當子女年紀漸長，開始有自己想法，就算你未邀請他發表個人意見，他已早就用行動表達自己的想法。但他們的想法﹑喜好總是跟我們的不同。那時，討論就會變成爭拗，最後就會不歡而散。

其實親子間有不同意見是很正常的，回想我們年輕時喜歡穿喇叭褲﹑低腰褲，不是同樣受盡父母的反對和嫌棄嗎？當父母責難你的時候，你有什麼感受？覺得他不合時宜？覺得他不明事理？

有時候，當子女年紀漸長，開始有自己想法，就算你未邀請他發表個人意見，他已早就用行動表達自己的想法。（香港青年協會家長全動網）

姑娘，那我是要事事容讓他自己做決定嗎？

也不是，在安全﹑無傷大雅的情況下，不妨讓子女為自己做選擇，做決定。例如，買衣服，衣服的用途是保護身體，縱使件件都是變形金剛，都不影響其功能吧！另外，如果就既定事情你已有所決定，那就不要問子女意見了。如果你已有既定想法，而且不會改變，那你問子女的意見用意何在？是希望他答中你所想，令你安慰？如答不中，又會怎樣？

「假民主」絕對會令親子關係疏遠及緊張。

下次，邀請子女參與討論前，先想想是否有讓他決定的空間？如是，待他決定後，不妨學習尊重他的選擇，跟他說句：「我尊重你的選擇！」

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《我尊重你的選擇》艾文妮姑娘】

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